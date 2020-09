Las redes se burlan de Pablo Casado por pedir "IVA superreducido" para Canarias aunque en la comunidad autónoma no se aplique este impuesto

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha revolucionado las redes sociales después de publicar en Twitter sus propuestas para la recuperación del sector turístico en Canarias tras la crisis provocada por la COVID-19. "Ampliar ERTE hasta junio de 2021, un año más de carencia en créditos ICO, IVA superreducido, bajada de tasas y exenciones fiscales, y corredores seguros y test a cada viajero". Los usuarios de la plataforma se han burlado del líder de la oposición y le han recordado que el Impuesto sobre el Valor Añadido no se aplica en la comunidad autónoma. "A este le preguntas por África y te dice que es un país. No le pidamos que conozca que tenemos un Régimen Económico y Fiscal Propio", comenta una usuaria. "¿No te enseñaron en el máster en "Derecho autonómico y local" de la Universidad Rey Juan Carlos que Canarias tiene un régimen económico y fiscal propio? A lo mejor ese día no fuiste a clases", le escribió la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Pablo Casado propone al sector turístico canario un “IVA superreducido” a pesar de que ese impuesto no existe en las islas

Hola @pablocasado_ , ¿No te enseñaron en el máster en “Derecho autonómico y local “ de la universidad Rey Juan Carlos que Canarias tiene un régimen económico y fiscal propio? A lo mejor ese día no fuiste a clases 😂😂😂... tú ya me entiendes https://t.co/Jlwj8AgnR7 — Noemí Santana Perera (@noepmp) 27 de septiembre de 2020

El Archipiélago cuenta con un impuesto indirecto propio, el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), cuyo tipo general es del 7% y cuenta con un tipo 0 para bienes y servicios como el agua, los productos sanitarios o los libros.

El Partido Popular solo ha respondido al periodista Rubén Sánchez: "Hemos presentado "al Gobierno" un plan para el turismo "EN" Canarias, no "DE" Canarias. Dedícate a algo productivo, como aprender a leer correctamente, que en mentir y manipular ya sabemos que destacas. Seguimos, que aquí los domingos también trabajamos".

A ver, @RubenSanchezTW



Hemos presentado “al Gobierno” un plan para el turismo "EN" Canarias, no "DE" Canarias.



Dedícate a algo productivo, como aprender a leer correctamente, que en mentir y manipular ya sabemos que destacas.



Seguimos, que aquí los domingos también trabajamos. https://t.co/xrSyfk2Q2C — Partido Popular (@populares) 27 de septiembre de 2020