Moreno y Rueda piden en Moncloa que el Gobierno busque las mayorías para aprobar los Presupuestos de 2025

El Gobierno no tiene atados, de momento, los números para sacar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. No tiene asegurada ni siquiera aprobar la senda presupuestaria, que se votará la semana que viene en el Congreso. El PSOE intenta convencer a Junts de que les apoye con una nueva reunión en Suiza, pero no solo le interesa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los presidentes autonómicos también quieren cuentas públicas para el año que viene. Y así lo expresaron este viernes dos de los principales barones del PP, Juan Manuel Moreno y Alfonso Rueda, tras reunirse con Sánchez en la Moncloa, pese a que su partido no está por la labor.

Los presidentes de Euskadi, Galicia y Andalucía abrían este viernes la ronda de contactos iniciada por Sánchez antes de la Conferencia de Presidentes que el Gobierno tiene previsto convocar. La diferencia entre las comparecencias posteriores fue notable. Mientras el vasco Imanol Pradales señalaba la predisposición del PNV a colaborar en la “estabilidad” del Ejecutivo y daba cuenta de las materias a transferir al País Vasco pactadas con Sánchez, los primeros barones del PP en acudir a Moncloa salieron “con las manos vacías”, como explicó Moreno en rueda de prensa.

Rueda y Moreno acudían a la llamada de Sánchez y reconocían la cordialidad del encuentro. Pero ambos también lamentaron la falta de propuestas concretas en materia de reforma de la financiación y de quita de deuda. Pese a renegar de escenarios bilaterales, ambos confiaban en que Sánchez les planteara al menos la línea general de su plan de reforma de financiación. Algo que, según dijeron los dos, no ha ocurrido.

Los dos presidentes relataron ante los periodistas la lista de peticiones que han trasladado al presidente del Gobierno que, según coincidieron Rueda y Moreno, se limitó a tomar nota y asegurar que lo tendrá en cuenta. Sobre el tema mollar, la financiación autonómica, Sánchez no dio ninguna pista más allá de defender la necesidad de abordar una financiación singular para Catalunya como fórmula de reintegrar definitivamente a la comunidad tras una década larga de proceso secesionista, siempre según la versión ofrecida por los barones del PP.

En sus respectivas declaraciones, tanto Rueda como Moreno destacaron la acuciante necesidad de mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Ambos apuntaron que sus cuentas dependen de la aportación del Estado, y que están al límite de su capacidad.

Por eso, tanto el presidente andaluz como el gallego defendieron que es necesario que el Gobierno saque los Presupuestos de 2025. Eso sí, uno y otro prefirieron no presionar al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para que el PP se avenga a apoyarlos. “Es mejor que haya Presupuestos”, reconoció Rueda, quien previamente había sostenido que “Galicia necesita más financiación”.

Precisamente, la próxima semana se vota la senda presupuestaria que, entre otras cuestiones, supone un aumento de la capacidad de financiación de las comunidades autónomas ya que el Gobierno aumenta la cuota de déficit que las regiones pueden asumir sin incumplir los límites que impone la UE. Pero el PP va a votar en contra, tal y como anunció en la mañana del viernes el vicesecretario autonómico, Elías Bendodo, quien salió a zanjar el debate antes incluso de que los barones comparecieran.

Más claro que Rueda fue Moreno. El presidente andaluz también lamentó la falta de recursos para políticas sociales, como Dependencia, Sanidad o Educación. “Le pido al presidente del Gobierno que busque la mayoría que él necesita, aplicando la propuesta, la mesura y el diálogo, para poder llegar a acuerdos que posibiliten ese Presupuesto”, dijo.

Con todo, ambos reconocieron que Pedro Sánchez podría perfectamente seguir negociando aunque tenga que volver a prorrogar las cuentas públicas. “A mí me han tumbado presupuesto Vox en la pasada legislatura y no he mermado servicios públicos”, dijo Moreno. “Es verdad que no pude ampliar ciertas cosas, pero sí he buscado siempre una salida para que no hubiera un menoscabo a servicios públicos que son esenciales”, añadió.

Rueda también defendió que el Gobierno tiene “mecanismos” para gobernar sin Presupuestos e, incluso, para implementar nuevas inversiones. Eso sí, ambos prefieren que haya Cuentas de 2025.

El ministro Ángel Víctor Torres, que hizo las veces de portavoz este viernes, reclamó al PP, especialmente a sus barones, “congruencia” a la hora de votar en consonancia con lo que piden.

PP, objetivo Conferencia de Presidentes

Con Pradales ausente del debate sobre la reforma de la financiación, ya que Euskadi tiene un sistema propio, Rueda y Moreno aseguraron que habían pedido a Sánchez que no apruebe “el cupo catalán” y que no negocie bilateralmente, algo que no ocurrió este viernes. Los dos barones del PP anunciaron, además, que quieren que el asunto se trate en la próxima Conferencia de Presidentes, que no tiene de momento ni fecha ni orden del día.

La intención del Gobierno es que trate sobre política de vivienda, pero el PP quiere forzar que se incluya la financiación. Y tiene mecanismos para hacerlo. Fue el presidente andaluz quien advirtió de que si el Gobierno no incluye este tema entre los asuntos a debatir, el PP usará el reglamento y forzará su inclusión en el orden del día.

El reglamento de la Conferencia establece que el orden del día se fija previo acuerdo del presidente del Gobierno y de diez presidentes autonómicos, lo que obliga a un entendimiento entre el Ejecutivo y el PP. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo a última hora del día que “no se vetará ninguna iniciativa”.

Ya en el arranque del curso político el presidente del Gobierno señaló la política de vivienda como uno de los ejes de acción de su Ejecutivo para esta legislatura y anunció que ese sería el tema principal de la Conferencia de Presidentes prevista para el mes de octubre en Cantabria. “Queremos que nuestros jóvenes se emancipen a edades más tempranas. Por eso, en los próximos meses vamos a hacer más. Impulsaremos nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda, perseguir la especulación, fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, y lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no el negocio de unos pocos”, planteó Pedro Sánchez.

Sobre las exigencias de los barones del PP de dedicar ese cónclave de presidentes autonómicos a abordar la reforma del sistema de financiación, desde el Ejecutivo señalan que el foro adecuado para ello es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no otro.

“El Gobierno dice sí a reformar el sistema de financiación autonómico y a abordar la condonación de la deuda pero en el consejo de política fiscal y financiera”, dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el encuentro del presidente del Gobierno con los líderes autonómicos de Euskadi, Galicia y Andalucía este viernes en la Moncloa.

Torres rebajó, además, las expectativas sobre la profundidad de la reforma comprometida con Catalunya, que aseguró se discutirá, como la de las demás, de forma multilateral. “Catalunya forma parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahí se toman las decisiones de manera multilateral. Esa simbiosis es lo que siempre ha existido: una multilateralidad a través de un sistema de financiación compartido y una singularidad con cada una de las Comunidades Autónomas”, subrayó.

Cerrada la primera jornada de reuniones, Moncloa no recibirá a más presidentes hasta el próximo viernes 27, cuando están convocados los de Asturias, La Rioja y Cantabria. El 4 de octubre será el turno de Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Murcia. El resto todavía no tiene fecha.