El Gobierno canario amplía el plazo de exposición pública del Plan del Teide hasta el 15 de septiembre

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que amplía el plazo de exposición pública del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG) hasta el próximo 15 de septiembre.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, hizo hincapié en que el objetivo de esta ampliación es que cualquier persona, entidad o administración canaria que lo desee pueda realizar sus aportaciones para enriquecer este documento base, “que únicamente es un punto de partida y que distará bastante de la versión final que se apruebe”.

Valbuena lamentó nuevamente “los intereses electoralistas” de algunos partidos políticos, en alusión a Coalición Canaria y el Partido Popular, que siguen “vertiendo mentiras sobre este documento, diciendo que se cobrará por el acceso a este entorno natural o que se habilitarán macro construcciones dentro de los límites del parque, dos aspectos que se prohíben taxativamente en este borrador”. “Estas aclaraciones ya se hicieron por parte de este consejero en el Parlamento de Canarias, aclarando lo que se refleja y lo que no en el borrador del PRUG, pero algunos alcaldes como el de La Orotava [de Coalición Canaria] insisten en querer crear confusión entre la población tinerfeña a base de mentiras”, aseveró.

En esta línea, el consejero recordó que en el año 2020 se hizo llegar este documento a ayuntamientos como el de La Orotava o Los Realejos para que realizaran sus aportaciones correspondientes, pero en aquel entonces no quisieron realizar ninguna alegación. “El asunto adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que hace apenas unos meses, el Ayuntamiento de La Orotava votó a favor de este borrador del PRUG en la Comisión de Parques Nacionales Canarios, donde representa a todos los consistorios que tienen parte de un parque nacional en su territorio”, agregó.

“Es decir, que no solo han tenido conocimiento del documento desde hace dos años y se les ha pedido que hagan llegar sus aportaciones por escrito, sino que han votado a favor del mismo”, añadió Valbuena.

El responsable regional incidió nuevamente en que este proceso no se va a reiniciar ni a paralizar y que este procedimiento “no es un capricho del Gobierno autonómico, sino una obligación nacional que este Archipiélago tiene que cumplir para adaptar esta herramienta de gestión a las necesidades actuales”.

Valbuena informó de que su Departamento ha mantenido ya reuniones con colectivos profesionales para alcanzar acuerdos sobre este documento y analizar las alegaciones ya presentadas en el proceso de exposición pública actual. Estos encuentros de trabajo se prolongarán a lo largo de los próximos meses, incluso cuando concluya este periodo de presentación de aportaciones.

La ampliación del plazo de exposición pública del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias.

Aspectos más polémicos

Uno de las cuestiones relacionadas con el PRUG que más polémica ha provocado es la construcción de tres estaciones de guaguas lanzadera para que los visitantes no entren en el Parque Nacional con sus vehículos. La construcción de estas infraestructuras no está contemplada en el borrador, pero sí en el Plan de Movilidad del Cabildo de Tenerife, que situaría estas estaciones fuera del Parque, pero cerca de él: en El Portillo, en Chío y en Guía de Isora.

Otro de los puntos polémicos es que se limitará el acceso con vehículos privados al interior del Parque así como su aparcamiento, que podrían ser de pago, igual que las guaguas lanzadera. Ambos aspectos no dependen del PRUG, sino del Cabildo. Es decir, no se prohibe circular por las carreteras del Parque ni se cobrará en concepto de “entrada”, pero no se podrá estacionar libremente y se podrá cobrar, si el Cabildo así lo decide, por hacerlo en zonas delimitadas y por utilizar la guagua lanzadera.

Por otro lado, el nuevo PRUG aumenta el número de personas que podrán acceder al pico del Teide de 65.000 cada año a más de 100.000, con un cupo de 50 cada hora las 24 horas del días (minuto 1.45 del vídeo de la comparecencia de Valbuena en el Parlamento). Actualmente el cupo es de 200 al día, en cuatro pases de 50 personas. También se reduce la superficie del Parque con el mayor nivel de protección: pasa del 6,5% al 5%.

El borrador también impone límites a actividades como la cinematografía o la apicultura y el deporte o la caza, sectores que han criticado el documento y han presentado sus respectivas alegaciones.