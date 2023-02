Jerónimo Saavedra reúne a los miembros de sus gobiernos 40 años después del primero

Ayudándose de un bastón, Jerónimo Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1936) recibía este viernes en un restaurante de la capital grancanaria a un gran número de consejeros y a la única consejera que formaron parte de sus gobiernos desde que en 1983 se constituyó el primero, en los albores de la autonomía. Apoyándose en otro bastón, no faltó a la cita Manuel Hermoso (La Laguna, 24 de junio de 1935), el líder de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) que fue su vicepresidente hasta que encabezó una moción de censura que descabalgó al socialista del poder en 1993 dando paso a tres décadas de poder ininterrumpido de Coalición Canaria. La cita, en el restaurante Santullán del barrio de Triana, fue muy celebrada por los presentes y por quienes la presenciaron. Muchos hacía años que no se veían porque gran parte de ellos hace tiempo que abandonaron el ejercicio de la política activa. Por lo que el encuentro, el primero de este tipo que se celebra en la historia política archipielágica, sirvió para infinidad de anécdotas, discursos brillantes y ocurrentes. Y otros no tanto.

De los convocados, solo tres exconsejeros faltaron a la cita: Alfredo Herrera Piqué (PSOE), que evita los lugares cerrados por precaución médica; Manuel Álvarez de la Rosa (AIC), por compromiso de última hora, y Miguel Zerolo (AIC), el que fuera genial consejero de Turismo en el Gobierno de coalición PSOE-AIC que ya se maneja como una persona libre tras cumplir con la justicia por el caso Las Teresitas, que finalmente decidió no acudir.

Por lo tanto, allí estaban, por la parte socialista, además de Saavedra, Antonio Martinón, Julio Pérez, Francisco Jiménez, Javier Domínguez Anadón, José Medina Jiménez, José Manuel Hernández Abreu, Luis Balbuena Castellano, Óscar Bergasa Perdomo, Rafael Molina Petit, José Antonio García Déniz, Blas Trujillo, José Francisco Henríquez y María Dolores Palliser, la única mujer que formó parte de los gobiernos y, en aquel primero, entre 1983 y 1987, la única de todos los ejecutivos autonómicos españoles.

La delegación de AIC, luego Coalición Canaria, la encabezaba Manuel Hermoso, al que acompañó el palmero Antonio Castro Cordobez.

Jerónimo Saavedra formó Gobierno en Canarias en dos ocasiones, entre 1983 y 1987, respaldado por el llamado pacto de progreso (PSOE, Partido Comunista de Canarias-PCE, Asamblea Majorera y Partido de la Revolución Canaria), y entre 1991 y 1993, en un pacto con las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), el germen de lo que, a partir de la moción de censura de Manuel Hermoso, dio lugar a Coalición Canaria (Agrupación Tinerfeña de Independientes, Agrupación Palmera de Independientes, Partido de Independientes de Lanzarote, Independientes de Gran Canaria, Asamblea Majorera, Iniciativa Canaria, entre otros).

Saavedra, convocante de este encuentro a sus 86 años, se encuentra en plena forma. Sigue siendo una persona muy influyente en el PSOE canario y en Ferraz. Además de presidente del Gobierno regional, ha sido dos veces ministro con Felipe González, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y Diputado del Común de Canarias hasta que en 2018 dejó la actividad política pública.