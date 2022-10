Laura Fuentes, sobre el apoyo de Podemos a la protestas contra El Salto de Chira: “Cuando la ciudadanía expresa su preocupación, lo responsable es escucharla”

La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Furntes, ha respondido este domingo al reproche del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales por participar miembros de este partido en la manifestación contra El Salto de Chira este sábado en la capital de esta isla. “Cuando la ciudadanía expresa su preocupación sobre un proyecto de esta envergadura, lo responsable es escucharla”, ha dicho Fuentes.

“Mientras más escuchen nuestros gobiernos a nuestra gente, más capacidad tendremos de caminar a una”, ha añadido la coordinadora de Podemos Canarias en su cuenta de Twitter.

Mientras más escuchen nuestros gobiernos a nuestra gente, más capacidad tendremos de caminar a una. https://t.co/gaJeWrpdHo — Laura Fuentes Vega💜✊🏾 (@laurafuentesveg) 23 de octubre de 2022

Morales afeó este sábado en la misma red social la participación de miembros de Podemos, fuerza que gobierna en el pacto en esta institución junto a Nueva Canarias y PSOE, en la manifestación celebrada en la capital de la isla contra la central Salto de Chira.“¿Podemos no gobierna en el Cabildo de Gran Canaria, promotor de Salto de Chira, y no declaró de interés general este proyecto en el Gobierno de Canarias? ¿Decir una cosa en la calle y hacer otra en las instituciones no es engañar a la ciudadanía y retrasar las renovables en Gran Canaria?” se cuestiona.

La cuenta oficial de Podemos Canarias había compartido que miembros de esta formación habían apoyado las manifestaciones en Gran Canaria y Tenerife de este sábado por un nuevo modelo de Archipiélago. “Sin destrozos, sin urbanismo asesino, sin megaproyectos”, apuntó el partido este sábado.

Este domingo, en declaraciones a Efe, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, remarcó que que su partido “apoya esta causa porque es plenamente consciente de que hay que cuidar el territorio de la comunidad autónoma”.

“De hecho, hemos intentado promover múltiples iniciativas que sirvan de amparo y paraguas para el territorio. Antes de entrar al Gobierno de Canarias Podemos habló de que podía haber distintos posicionamientos en algunos temas. Firmamos esos pactos de gobierno porque entendíamos que eran más las cosas que nos unían que las que nos separaban, pero, por supuesto, como fuerzas políticas diferentes, en algunos asuntos tenemos ideas diferentes, como en la ecotasa, que no sale adelante porque no tenemos el peso suficiente dentro del Ejecutivo”, apuntó.