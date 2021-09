El local de ocio “protegido” por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acumulaba denuncias desde febrero sin tramitar

El 31 de julio de 2021 varios miembros de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se personan en el local de ocio terraza Botánico, situado en el parque de atracciones Holiday World, por las “numerosas quejas recibidas por el excesivo volumen” de la música. Los agentes formulan varias actas de denuncia a los gerentes del establecimiento (por carecer de permisos y por incumplir las medidas preventivas contra el coronavirus), pero regresan 24 horas después, ahora para “requerir a los responsables (…) que no continúen con el desarrollo de dicha actividad musical, así como que establezcan un nivel sonoro de música ambiental que no supere los 50 decibelios en cualquier caso”.

Poco antes de esta última petición, los policías reciben una llamada a las 22:44 horas de personal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, liderado en estos momentos por un cuatripartito (PSOE, NC, CC y Ciudadanos), que se interesa por la intervención que está cometiendo la unidad actuante. Y los agentes dejan constancia de este hecho por escrito, que se ha producido delante de "testigos relevantes". No saben si esta persona está frenando los presuntos expedientes sancionadores de terraza Botánico que no caminan. Y por ello redactan “todo lo acaecido, por si la no tramitación de los mismos pudiera dar lugar o no al inicio de procedimiento judicial alguno”.

Los policías tienen la sospecha de que su trabajo no está siendo culminado. Aseguran que en numerosas ocasiones personal del Ayuntamiento ha tratado de “interceder frente a los actuantes para que no se actúe”, que esto ha derivado en que el responsable de terraza Botánico “presuma (…) que las denuncias no serán tramitadas por las amistades con las que cuenta en el Consistorio”, de ahí que se sienta “protegido” por el mismo, y hablan de una “pasividad demostrada por esta Administración”, a la que solicitan que "se proceda a la tramitación de lo expedientes oportunos" y se les informe por escrito del trámite de estos.

Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la terraza Botánico acumula denuncias interpuestas por la Policía Local desde febrero, informando desde ese momento (12/02/2021) que “carece de título habilitante para la puesta en funcionamiento de la actividad comercial desarrollada”. A partir de entonces se han ido amontonando más archivos al expediente sancionador: un acta policial del 6 de marzo haciendo hincapié en la falta de licencia del local; una queja por ruido de los propietarios de los bungalows Tropisol, comunidad colindante al parque de atracciones Holiday World donde se sitúa el recinto; una reclamación elevada al Defensor del Pueblo y, ya por último, los atestados e informes de finales de julio y principios de agosto.

La orden de precinto de terraza Botánico, que suspende el jefe de Policía, Isidro Armas, días después de que se formule, se firma el 9 de agosto adjuntando dos informes policiales y cuatro denuncias, incluida la de febrero que ya hablaba de la falta de la preceptiva autorización municipal. La primera del local I Love You, en el centro comercial Meloneras, en Maspalomas, se aprueba el 11 de junio, anexando solo una denuncia de seis días antes por carencia de permisos o licencias, y se ejecuta el día 18. Ni dos semanas entre la denuncia y el primer precinto (porque ha habido dos, otro ordenado en agosto). Mientras que para Botánico han pasado 209 días entre la primera denuncia puesta por la Policía Local y el decreto de precinto, suspendido por el jefe de Policía.

Ni un solo protagonista contento

En San Bartolomé de Tirajana todos los actores de esta película presentan versiones diferentes de la misma. El responsable del local I Love You defiende que “no se puede actuar de una manera con unos comercios y de otra con otros”; los dueños de terraza Botánico alegan que existe una “persecución policial” en su contra y que la mayoría de las denuncias son infundadas, que “una cosa es molestar y otra incumplir la ley”; la Policía asegura estar “muy tranquila” con su trabajo y una importante figura política del área de Urbanismo defiende que el departamento de Infracciones a Actividades ha estado hasta arriba de trabajo y con falta de personal. No obstante, la sensación que se desprende de todos ellos es que esto es solo un botón de muestra de lo que ocurre en el Sur de Gran Canaria. “Algo está podrido”, agregó a este periódico esta misma fuente.