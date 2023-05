Pablo Iglesias dice en Gran Canaria que se siente “orgulloso” de reivindicar la autodeterminación del pueblo saharaui mientras estuvo en el Gobierno

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha estado presente este sábado en un acto de Unidas Sí Podemos en Las Palmas de Gran Canaria junto a los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño, y al Cabildo grancanario, Antonio Pérez.

Iglesias ha comenzado afirmando que ha perdido la costumbre a los mítines, pero “Ione y Noemí me dijeron 'tienes que venir' y yo he venido como un soldado”.

Destacó en el inicio de su intervención que uno de los momentos de los que orgulloso se siente cuando estaba en el Gobierno es reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharahui: “Lo difícil es decirlo al lado de la ministra de Defensa y del presidente cuando tienes responsabilidades de gobierno”. Defendió también que Podemos haga públicas las discrepancias en el Ejecutivo de coalición porque “estar en un gobierno no significa que te tengas que callar”.

En materia de vivienda, ha cargado contra el PSOE por no apoyar la iniciativa de Ione Belarra de poder cambiar de forma gratuita de una hipoteca variable a otra a tipo fijo y contra los bancos, a los que habría que “limitarle los beneficios”, porque “no le va a gustar a Patricia Botín”.

Sobre este asunto, también ha afirmado que la formación morada lleva años alertando del problema de la vivienda, pero que se ha convertido en una temática en estas elecciones “por una encuesta que se publicó en El País que señalaba que era un asunto que preocupa a los ciudadanos más que el paro” y que no se ha atendido “a lo que lleva diciendo desde hace cuatro años Ione Belarra”.

Ha dicho también que “estar en el Gobierno” sirve porque “la política no va de estar de acuerdo” porque “va de defender y representar intereses y esa pedagogía es algo que Podemos ha traído a este país”. “La política es un terreno de conflicto”, añadió, porque para defender aquello en lo que se cree y para no ceder ante quienes sugieren “que hay otra forma de ser de izquierdas en la que no te atacan tanto”. Sin conflicto no se habría conquistado derechos como el sufragio femenino o la huelga.

Por otro lago, criticó que la gran mayoría de medios de comunicación trabajan para que haya un gobierno PP-Vox, “eso es lo que significa que vaya a estar Ana Rosa por las tardes en Telecinco”.

Por último, ha afirmado que “Podemos es una actitud que consiste en decirle 'no' al poder”.