Podemos ve “insuficiente” suprimir las Golden Visa y aboga por limitar la compra de vivienda a no residentes en Canarias y Baleares

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, cree que la medida para eliminar las Golden Visa “es insuficiente” para combatir la especulación en el mercado inmobiliario y considera necesario ir más allá, limitando la compra de vivienda a personas no residentes en zonas tensionadas, concretamente en los archipiéalgos canario y balear.

Aunque el portavoz apoya eliminar estos visados para extranjeros que adquieren automáticamente tras la compra de un inmueble por valor superior a los 500.000 euros, Sánchez Serna ha reprochado que su fin llega con “más de un lustro” de retraso, al tiempo que ha advertido de que son necesarias medidas adicionales para solucionar los problemas en materia de vivienda.

Un ejemplo que Sánchez Serna ha comentado en la rueda de prensa del Congreso este martes para “frenar la especulación” es la proposición no de ley que su formación presentó recientemente para limitar la compra de viviendas a no residentes en Canarias y Baleares. La propuesta no salió adelante en la Comisión de Vivienda por los votos en contra de PSOE, PP y Vox.

Además de esa limitación a los no residentes, el portavoz en la Cámara Baja ha apostado también por poner coto a los alquileres de temporada, regular los alquileres mediante la aplicación de la Ley de Vivienda e ir “en contra de las socimis”, que son grupos de inversión en activos inmobiliarios y a los que Podemos se ha opuesto en reiteradas ocasiones.

Precisamente la limitación de la compra de viviendas a extranjeros o no residentes es una de las reclamaciones que se hará en las próximas manifestaciones en cinco islas de Canarias el 20 de abril, una movilización que pretende ser “histórica”, según sus convocantes y que, entre otras cuestiones, pide imponer una tasa turística, aumentar la vigilancia y protección de los espacios naturales de Canarias y establecer límites a la llegada de turistas a las islas, a las que consideran saturadas.

Según los últimos datos publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, casi una de cada tres viviendas en venta en Canarias acabó en 2023 en manos de extranjeros.

Mientras tanto, el Gobierno canario y las patronales hoteleras de las islas han reaccionado pidiendo calma, prudencia y un debate sosegado, aunque el propio presidente del Ejecutivo ha ido modulando sus palabras según crece la repercusión de las convocatorias, de las que ya se han hecho eco medios nacionales e internacionales. Así, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, pasó de pedir “sentido común” a los convocantes, a pedir este lunes al sector turístico que suba salarios, porque “explota algo de todos”, en referencia al clima y los paisajes insulares.

Su Ejecutivo, formado por CC y el PP, prepara una ley de alquiler vacacional y ha aprobado ya un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, pero esta última no contempla ninguna medida para limitar la venta a extranjeros o no residentes ni medidas para evitar la especulación.