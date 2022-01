El PP de Canarias, abierto a un pacto con VOX para gobernar en las islas: “Lo que queremos es estar en el máximo número de instituciones”

El secretario general del Partido Popular en Canarias, Poli Suárez, ha afirmado este lunes que su partido "no descarta nada" y está abierto a un posible pacto con Vox en las islas en las próximas elecciones de 2023 porque el objetivo es estar en el mayor número de instituciones en las islas. Así lo ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser Las Palmas en la que ha añadido que el partido pretende estar en los 88 municipios de Canarias, sumar "caras nuevas" y "recuperar la ilusión".

El también diputado regional ha reconocido que en los últimos años ha habido un "alejamiento del partido hacia la ciudadanía" y que por eso ahora quieren apostar por "recuperar la ilusión" de los afiliados pero también de "aquellos que se fueron porque se sintieron desilusionados". Además, ha afirmado que otro objetivo es incorporar "nuevas caras a la organización". Preguntado sobre si eso incluye sumar a personas que vengan de Ciudadanos, Suárez ha reconocido que "cabe esa posibilidad", y ha explicado que muchas personas de otros partidos, o que han estado en el pasado, "se han acercado" estos días previos al XV Congreso regional, celebrado este fin de semana, para "mostrar su apoyo" e "interés por participar".

Respecto a un posible pacto con Coalición Canaria para liderar el Gobierno autonómico, Suárez ha citado a Teodoro García Egea, secretario general del PP nacional, al afirmar que "el centro derecha tiene que estar unido". En ese ámbito, ha continuado, el "PP está abierto" a "cualquier formación política que permita que en Canarias gobierne o haya un pacto de centro derecha". Eso, ha añadido, incluye a Coalición Canaria "y otras formaciones". Preguntado explícitamente por si el PP pactaría con Vox, ha respondido que "no descarta nada", pero que de momento, como ese partido no tiene representación en ninguna institución pública de las islas, se valoraría según los resultados de las elecciones de 2023 para ver "si hace falta o no un pacto con ellos". A continuación, Suárez ha reiterado que el objetivo del PP es "estar en el máximo número de instituciones" para "cambiar Canarias, ser una tierra de progreso donde los jóvenes se sientan queridos y exista el respeto a nuestros mayores".

Suárez, exalcalde de Moya, ha sido reelegido como secretario general del PP en el Comité regional del partido celebrado este fin de semana; un comité "frío", según él porque se ha celebrado de manera telemática y sin que los participantes hayan podido tener contacto directo con otros miembros. De ese XV Congreso ha salido elegido presidente del PP en Canarias Manuel Domínguez, único candidato al puesto, y que actualmente es alcalde del municipio tinerfeño de Los Realejos.