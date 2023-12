El PSOE acusa al PP de intentar tapar su “insolvencia” con excusas y falsas acusaciones al anterior Gobierno de Canarias

La secretaria de Organización y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Nira Fierro, ha acusado al líder del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, de intentar ocultar su insolvencia como gestor con continuas excusas y acusaciones infundadas dirigidas al anterior Ejecutivo de Canarias.

El último ejemplo de ello, según el PSOE, son las críticas que realizó Domínguez este lunes sobre el abono de 102 millones de euros de la línea de ayudas COVID a empresas y autónomos. “O miente o no conoce los presupuestos. Las dos opciones son igual de preocupantes”, ha dicho Fierro, que ha explicado que “el agujero” en las arcas autonómicas generado por este pago, del que habla Domínguez, es una cantidad cuya cobertura está garantizada por el Gobierno de España, convirtiendo en más de 1.200 millones de euros los que al final repartirá Canarias entre pymes y trabajadores autónomos frente a otras regiones, muchas de ellas del Partido Popular, que han tenido que devolver parte de estos recursos.

Fierro ha defendido “la sobresaliente gestión” realizada por el Pacto de las Flores de estos recursos extraordinarios y ha calificado de “juego sucio” el intento del representante popular de poner en duda esta labor en base a acusaciones sin fundamento e “impropias” de quien es hoy, antes que un representante del PP, el vicepresidente del Gobierno de Canarias.

A su juicio, la única herencia dejada por el Ejecutivo anterior en este sentido es “la de la buena gestión”, tal y como ha quedado acreditado, según el PSOE, “desde el punto de vista del despliegue como de la eficiencia de este plan de ayudas”, por el cual “Canarias fue la región que más fondos recibió y entregó el 100%, mientras que otras comunidades tuvieron que devolver dinero”, ha insistido.

Las críticas realizadas por Manuel Domínguez no son más que “una tergiversación de los hechos” y de no ser así, ha añadido, es que habla desde un desconocimiento absoluto de la norma, lo que resulta “igual de preocupante”. Nira Fierro ha exigido al portavoz principal del Partido Popular “más trabajo y rigor y menos enredos”, pues ya son casi cinco meses lo que lleva en el Ejecutivo y “todavía no se le conoce una sola medida en beneficio de la mayoría social o de carácter estratégico para el conjunto de Canarias”.

En su opinión, está claro que “solo pretende desviar la atención respecto a su manifiesta insolvencia”, cuando lo que debería hacer es reconocer que la gestión de estas ayudas paliativas, una cantidad nunca vista en la historia de Canarias de más de 1.200 millones de euros, ha sido “un acierto total que debería ser reconocido tanto dentro como fuera de las islas”.

Domínguez explicó este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo ha aprobado una ampliación modificación extraordinaria de crédito para abonar 102 millones de euros que no fueron pagados en su momento por el Ejecutivo saliente porque, según su explicación, se concedieron más ayudas de los fondos con los que contaba, por lo que se había generado “un derecho adquirido” por parte de las mercantiles a las que se les había aprobado el pago.

Con esta modificación de crédito, dijo Domínguez, se atiende a unos 48 expedientes en total que se encontraban pendientes de pago desde el año 2021, sin que el Ejecutivo anterior previera en las cuentas de 2022 o de 2023 presupuesto para abonar esas ayudas, obviando lo explicado por Fierro, que es que esas partidas provienen del Estado. Sin embargo, según Domínguez, se ha puesto “en peligro la superviviencia de muchas empresas y autónomos” que, casi dos años y medio después, “siguen esperando”.