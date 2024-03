El PSOE de Canarias insiste en que el Gobierno de CC-PP no baja el IGIC “porque no quiere”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Sebastián Franquis, ha insistido este martes en que el Gobierno regional, de Coalición Canaria (CC) y PP, con 1.121 millones de euros más de gasto no financiero en su primer presupuesto, podía haber aplicado, si hubiera querido, la rebaja fiscal prometida a la ciudadanía durante la campaña electoral del 28 de mayo: “Pero no lo hicieron simplemente porque no quisieron”, ha afirmado el socialista.

Franquis ha pedido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que “abandone las excusas” y pida perdón a la ciudadanía de las Islas por “mentir” en campaña electoral y prometer la reducción del tipo general del IGIC del 7 al 5%.

Asimismo, ha acusado a Clavijo de llevar nueve meses “con falsos pretextos y evasivas, cada cual más surrealista, para justificar el engaño perpetrado a la ciudadanía de Canarias” con el incumplimiento de la medida prometida.

Lo cierto es que, tras prometerlo en campaña electoral tanto CC como el PP, una vez en el poder, ambos se han escudado en diferentes motivos para no acometer la prometida rebaja fiscal, pero la que sí llevaron a cabo en el primer mes de mandato de esta legislatura fue la bonificación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores al millón de euros, una medida para “ayudar a las familias”, según defendieron fuentes del Gobierno entonces, pero que afecta a menos del 3% de la población de las islas y solo a quienes hereden cantidades por encima del millón de euros.

Franquis ha denunciado este lunes que el Gobierno canario justificó primero la no adopción de la rebaja fiscal del IGIC hablando de un “agujero” en Sanidad, cuando en realidad se trataba de un desvío presupuestario habitual en cada ejercicio económico. Después, relata Franquis, continuaron alegando que las dificultades derivaban de la aplicación de las reglas fiscales y el cumplimiento de la regla del gasto, cuando desde marzo desde 2023 se había comunicado la desactivación de la cláusula de escape y, en consecuencia, el cumplimiento de la disciplina fiscal impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “O lo desconocían y deben ser censurados por incompetentes, o tenían constancia de ello y siguieron mintiendo con conocimiento de causa”, ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el último pretexto que se ha conocido por parte del Ejecutivo autonómico, explicado por la consejera de Hacienda Matilde Asián la semana pasada, reside en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, “cuando la reducción del IGIC es una decisión que compete única y exclusivamente al Gobierno de Canarias”, ha recordado Franquis.

No obstante, ha indicado que desde el PSOE ya se advirtió durante la campaña electoral que esa decisión perjudicaría a la prestación de los servicios públicos, aunque, ha continuado, Fernando Clavijo siguió manteniendo su compromiso.

“Curiosamente esa es ahora la excusa que alega para no aplicar la reducción fiscal y culpar a otros de su fraude electoral”, ha asegurado Franquis, quien ha calificado de “indignante” que Clavijo “alardee” de las medidas en materia fiscal adoptadas en el presupuesto de 2024.

En su opinión, las únicas medidas que suponen una verdadera reducción fiscal son la amnistía fiscal a los ricos, en referencia a la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que costará 10,66 millones de euros de menor recaudación, y dos medidas que ya se habían impulsado desde el Gobierno anterior, como la bonificación del impuesto de combustibles para agricultores y transportistas profesionales y las medidas extraordinarias por la situación inflacionaria en el IRPF.

Para Franquis, la política fiscal del nuevo Gobierno de Canarias se ha convertido en una “auténtica estafa” a la ciudadanía de Canarias y, particularmente, a los votantes de los partidos que gobiernan, “que llegaron al poder prometiendo una rebaja en el tipo general del IGIC y, teniendo margen para hacerlo, lo han incumplido de forma flagrante”, ha zanjado.