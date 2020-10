Un senador canario del PP dice que la COVID-19 "es un virus chino y comunista"

El senador del Partido Popular por Tenerife Antonio Alarcó ha reproducido en la Cámara Alta un discurso propio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "¿Quién es el culpable de todo lo que nos está pasando? El coronavirus-19. ¿De dónde sale el coronavirus-19? De la República Popular China, comunista". Además, el cirujano lamentó durante su interpelación al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la muerte del sanitario Li Wenliang, que trabajaba en un centro de Wuhan (China) y alertó a sus alumnos a través de un chat sobre los primeros casos que había recibido en su consulta, asegurando que se trataba de un tipo de coronavirus de la familia SARS (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS). El médico fue reprendido por las autoridades por "difundir rumores" y el 1 de febrero dio positivo en la enfermedad. "Lo denunció y falleció, y no por coronavirus. Eso es muy triste", insinuó Antonio Alarcó durante su intervención en el Senado.

Escudándose en un artículo de la revista científica The Lancet, el senador del PP ha responsabilizado al Gobierno de España de los fallecimientos por la COVID-19. "Si España hubiera ordenado el confinamiento a finales de febrero, la mayoría de las vidas se habrían salvado". Según los datos del Ministerio de Sanidad, el 26 de febrero había registrados en España diez positivos en la enfermedad. Alarcó presumió de tener publicado un artículo en esta revista británica: "A los médicos y universitarios nos encantaría tener varios trabajos publicados aquí. Yo tengo uno, creo. Lo digo con modestia".

El ministro Illa respondió al senador canario: "Una de las grandes lecciones que he recibido estos meses es la de ser humilde. Reconocer que no lo sabemos todo, que tenemos que escuchar, que pensábamos que éramos omnipotentes y no lo somos. Reconocer que este virus ha puesto también a Occidente de rodillas".