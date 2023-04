Unidos por Gran Canaria presenta su lista completa al Parlamento y aspira a jugar el papel decisivo de ASG

Unidos por Gran Canaria presentó este viernes su lista completa al Parlamento de Canarias en un acto en el Gran Canaria Arena. La lista está encabezada por Lucas Bravo de Laguna y Elizabeth López.

Durante el acto, el líder de la formación defendió pertenecer a un partido sin “hipotecas con otras islas ni con Madrid”. Bravo de Laguna apuntó que Casimiro Curbelo, “con menos votos en La Gomera que residentes tiene la Avenida Mesa y López, de Las Palmas de Gran Canaria, es quien gobierna en Canarias, y que ese papel lo debe jugar Unidos por Gran Canaria, el único partido que representa a la isla que más aporta y que menos recibe”, dijo.

Bravo de Laguna remarcó que su partido es “de propuestas”, entre las que destacó la construcción de un hospital público en Santa Lucía de Tirajana, que atienda todos los habitantes del Sur y el Sureste y reduzca la presión hospitalaria en la isla, y también, dentro del área sanitaria, la creación de un hospital geriátrico donde hoy se encuentra la abandonada Casa del Niño, la gratuidad de la televisión en los hospitales públicos y la reducción del precio de los aparcamientos de dichos hospitales.

En materia de economía defendió la bajada del I.G.I.C., del 7% al 5%, la bonificación del 50% del IRPF a las personas y empresas que residan en el Archipiélago y la supresión del A.I.E.M., que encarece la cesta de la compra de los ciudadanos, así como la reducción de impuestos municipales.

En el acto de presentación, en el que intervinieron grupos musicales como Los 600 o la cantante Cristina Ramos, también intervinieron los candidatos al Cabildo de Gran Canaria y a Las Palmas de Gran Canaria.

El candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria, José María Ponce insistió en la necesidad de acercar la Administración al ciudadano, de saber ejecutar un presupuesto, y en la necesidad de abordar todas las acciones que la isla necesita. Tras su presentación, los asistentes empezaron a cantar la canción ‘Ay mi Gran Canaria’.

El candidato de Unidos por Gran Canaria a la alcaldía de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento consideró que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria “vive sumida en el caos” y que requiere de personas “con perfil técnico y no político, porque lo que necesita es gestión, y eso es lo que él, por sus conocimientos y experiencia profesional, puede aportar”.

Elizabeth López, número dos de la lista al Parlamento de Canarias hizo su debut en un acto público (se trata de una empresaria y ejecutiva recientemente incorporada al proyecto de Unidos por Gran Canaria), y manifestó “lo incomprensible que resulta que los ciudadanos de esta isla se sientan orgullosos de su barrio, de su municipio, de su región, de su país, de ser europeos, de ser ciudadanos del mundo, pero que, en esa enumeración de enclaves, se olviden de la isla, y nadie presuma de ser de Gran Canaria”.

La candidata grancanaria también hizo referencia a Casimiro Curbelo y expresó no entender por qué ese 54% de los votos que saca el gomero no es un 100%, porque con “ningún otro tendrán los beneficios que tienen en su isla”, al igual que dijo entender que los tinerfeños votaran a Coalición Canaria por el mismo motivo. Sin embargo, expresó su extrañeza de que los grancanarios no hicieran lo mismo, y no apostaran por un partido propio, como han hecho, históricamente, el resto de las islas.