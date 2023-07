Zapatero condiciona una abstención del PSOE a que el PP deshaga los gobiernos donde los socialistas ganaron, como en Canarias

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sostenido que el PSOE se podría plantear una abstención para que el PP gobierne sin Vox tras las elecciones generales del 23J únicamente si los populares “deshacen” todos los gobiernos autonómicos donde los socialistas quedaron como primera fuerza. Es el caso de Canarias, donde el PSOE fue la lista más votada con 239.070 sufragios (27,17%) y 23 escaños, pero donde gobernarán Coalición Canaria, segunda fuerza, y PP, tercera, con el apoyo de dos partidos minoritarios (ASG y AHI).

Zapatero ha puesto sobre la mesa que se podría “hablar” de esa opción con una “condición”: “Si el Partido Popular deshace todos los gobiernos que ha hecho o ha dado a otras formaciones que son segunda fuerza política y primero es el PSOE”, en alusión a Extremadura y al archipiélago canario.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el exjefe del Gobierno ha respondo así a la pregunta sobre si los socialistas se deberían plantear la abstención ofrecida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a favor de quien gane las elecciones.

En este sentido, Zapatero ha recordado que el PSOE va “uno” y el PP “cero” en cuanto a abstenciones que permitan al otro gobernar, ya que los socialistas se abstuvieron en 2016 para que gobernara Mariano Rajoy. “Esta es la realidad, y estamos esperando que se nos reconozca”, ha agregado.

Así, ha criticando que no hubiera reciprocidad por parte del PP cuando Pedro Sánchez necesitaba los votos. “Yo no recuerdo que hubiera un debate nacional sobre por qué no se abstenía el PP (...) ¿Alguien puede imaginar que ni siquiera se pueda atrever el PP a pedirnos la abstención?”, ha espetado el expresidente.