Lanzarote, Fuerteventura y La Palma crean la primera ruta gastronómica simultánea de Canarias

Que Lanzarote ha sido y es punta de lanza en el posicionamiento gastronómico de Canarias es algo reconocido por todo el sector profesional del archipiélago, empezando por las instituciones políticas a cargo de cada una de las mismas. Lanzarote fue la primera en posicionarse dentro del marco “Saborea España”, a lo que después se han ido sumando islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma y ahora, ya está en proceso, Fuerteventura. Y sin duda, el gran encuentro gastronómico popular de Canarias tiene lugar en Teguise, el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, donde todas las islas se dan cita para disfrutar de lo mejor de cada una de ellas. Un encuentro que tristemente este año estamos echando de menos, justo cuando se cumpliría su décimo aniversario.

Siguiendo este camino de liderazgo, el Cabildo de Lanzarote, a través de la marca Saborea Lanzarote, a la que se han sumado el Patronato de Turismo de Fuerteventura (que está tramitando su inclusión en el proyecto Saborea España con la marca Saborea Fuerteventura) y el Cabildo de La Palma, con Saborea La Palma, han unido fuerzas para celebrar del 3 al 17 de diciembre las I Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio, consiguiendo aunar bajo una misma ruta a casi una cuarentena de establecimientos entre las tres islas con un nexo en común, como es el uso de al menos un producto del Atlántico Medio en las recetas, la interacción entre cocineros y lo que considero más importante, la inclusión de productores locales del mar y de la tierra para darles la debida visibilidad.

La presentación de las jornadas tuvo lugar el martes 1 de diciembre en Arrecife de Lanzarote por Ángel Vázquez, consejero de Promoción Económica y Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote, acompañado por el presidente del colectivo profesional Lanzarote Cocina, Luis León, uno de los cocineros más respetados de la isla. León animaba a que la sociedad se volcara con las jornadas: “Invitamos a todos los habitantes de las islas participantes y a aquellos que nos visitan a que se animen a probar estas jornadas que con tanta ilusión hemos preparado entre todos. Además, será una ocasión única para poder dar un vuelco anímico a estos momentos tan duros que está viviendo el sector, siempre cumpliendo con las normas marcadas para evitar los contagios”.

Por su parte, Ángel Vázquez destacó la importancia de la celebración de estas jornadas porque “suponen un paso más en el avance de la consolidación de Canarias como destino gastronómico sostenible, en esta ocasión bajo las islas de La Palma, Fuerteventura y por supuesto, Lanzarote. No olvidemos que la isla capitanea el proyecto Destinos turísticos gastronómicos y sostenibles-Saborea dentro del Programa Europeo de Cooperación Interreg”. Continuaba el consejero destacando que se pretende “resaltar el valor y la calidad de nuestros atributos gastronómicos, tanto de cocinas como de sector primario, lo que nos permitirá poner de relieve el valor de una cocina atlántica propia, generando muchísimas sinergias y fomentando las relaciones entre entidades, productores y profesionales del sector”.

Por ello, en la web que se ha creado para la ocasión y que también fue presentada, www.territorioatlanticomedio.com , se puede encontrar la información detallada por isla de los restaurantes participantes, platos elaborados y un apartado que me gustaría destacar y felicitar: el productor que suministra el ingrediente principal de cada plato, así todos sabremos de dónde proceden los mismos. Si entran a esa página podrán no solamente conocer estas propuestas, sino además participar en sorteos de cestas llenas de producto local de cada una de las islas y visionar el spot promocional donde se informa de todo lo concerniente al proyecto, que usa un claim donde se juega con los idiomas y nuestra singularidad “I AM Atlántico Medio”. En el futuro se espera seguir creciendo con todos los destinos que abarca el Atlántico Medio como pueden ser el resto de las islas, los archipiélagos de Cabo Verde, Azores y Madeira, la costa norteafricana con Senegal, Mauritania y Marruecos, o la cornisa oeste de la Península Ibérica con Portugal y Galicia.

Ya para terminar y ante la pregunta de por qué estas tres islas y no la totalidad del archipiélago, el consejero lamentó “la falta de interés que en ocasiones presentan otras islas si no son ellas las que lideran los eventos o los protagonizan de manera única. Creemos que desde Lanzarote hemos demostrado que somos capaces de organizar grandes eventos con sostenibilidad en el tiempo, incluir a las demás islas y sumar por el bien común. Es de justicia recordar que Lanzarote ha sido la primera isla en sumarse al proyecto Saborea España donde a continuación se han ido sumando Tenerife, Gran Canaria, La Palma y, ya en proceso, Fuerteventura. Ojalá en 2021 logremos que La Gomera o El Hierro también den ese paso, está claro que entre todas somos mucho más fuertes para posicionarnos con fuerza en el exterior, pero tampoco podemos obligar a que islas como Tenerife apuesten con fuerza ya posee también la marca Tenerife GastroExperiencie y ahí es donde ha decidido enfocar la mayor parte de sus esfuerzos. Lo que sí me duele y tengo que decirlo es que una empresa que cuelga del Gobierno de Canarias como es GMR (Gestión del Medio Rural) esté virando en este año a un camino que no termino de comprender, centrando prácticamente todos sus esfuerzos en Volcanic Xperience y esta a su vez, redirigiendo casi todos los recursos económicos a la isla de Tenerife. Ante eso me rebelo y me rebelaré siempre porque hay todo un archipiélago con el que se debe contar”.

Ante estas últimas declaraciones del consejero del Cabildo de Lanzarote sí tengo que afirmar que hay un gran descontento entre profesionales de distintas islas porque se considera que la marca Volcanic Xperience, hasta hace poco aglutinadora de eventos y cocineros procedentes de todo el archipiélago, ha virado en exceso a una única isla, Tenerife y como ejemplo de ello se puede apreciar en las jornadas “Canarias en su Punto”, donde todo salió prácticamente desde Tenerife, con chefs nacidos o trabajando actualmente allí. No se entiende en el sector cómo en distintos eventos donde se pone el sello “Canarias”, los únicos protagonistas sean profesionales de una única isla, porque reconociendo el valor que tienen y que nadie pone en duda, duele al resto de los que también están dejándose la piel por todo el territorio regional. Quizás sería interesante un replanteamiento de la organización interna de GMR y que vuelva a la senda que en su día marcó el que hasta la fecha ha sido considerado por el sector como mejor consejero de Agricultura que ha tenido el Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el que rodeado de un equipo con ganas de sumar, crecer y escuchar activamente, logró aunar al sector primario de toda Canarias junto a grandes chefs de las islas y también del exterior, pero lo más importante de todo, unió a las distintas siglas políticas de partidos gobernantes en los distintos cabildos insulares en la búsqueda de un objetivo común.

