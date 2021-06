La gastronomía en la ULPGC empieza a ser una feliz realidad

Que la gastronomía iba a tomar un nuevo rumbo de la mano del recién elegido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem, era algo que se sabía y conocía en el sector. Ese movimiento empieza a tomar forma mediante la presentación en sociedad de los primeros miembros y líneas maestras de lo que será conocido como HUB GastroFood de la ULPGC, una iniciativa basada en la gran vinculación científica e investigadora del rector con el estudio de la nutrición y la innovación. La propuesta nace bajo el abrigo del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus que dirige el profesor José Luis Trenzado. Y como director del hub se ha contado con el doctor Javier Aranceta, presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Información (AEN), académico de la Real Academia de Gastronomía (RAG) y persona de dilatada trayectoria en el campo de la docencia, investigación y proyectos colaborativos en las materias incorporadas al hub.

En conversación telefónica mantenida con Javier Aranceta relata como llegó a este proyecto: “Lluís y yo hemos colaborado y trabajado juntos en materia de nutrición durante más de 30 años y cuando me pidió que intentáramos montar este hub que nace con vocación de aglutinar todas las iniciativas que pueda tener la Universidad en el campo de la alimentación y la gastronomía, no pude decir que no. Nace para dar respuesta a las necesidades de la sociedad canaria y a la hora de tener un tejido que financie esto, necesitamos ser transparentes, serios, monitorizado y visado por la fundación de la propia institución”. Continuaba contándonos que “se creará un comité rector que aglutinará distintos apartados de la sociedad isleña y estoy muy esperanzado con la alianza que trabajaremos con la Universidad de La Laguna, que lleva muchos años dedicándole el espacio que se merece a la gastronomía y el sector primario dentro de su formación. Para ello ya estoy en contacto con Francisco Almeida que nos está brindando todas las facilidades e información posible para llevarla a un buen puerto próximamente”.

Impresiona e ilusiona escuchar la convicción y aplomo que Javier Arencibia expone en el camino que se empieza a recorrer. “Nuestra intención es comenzar en cuanto podamos con cursos propios y algunos masters, tener una formación estructurada dentro de la Universidad en materias como son Gastronomía, Alimentación, Turismo Gastronómico, Comunicación y otros. Queremos llevar nuestro proyecto a Madrid y conseguir que los títulos que se cursen aquí sean reconocidos como nacionales. A la vez queremos llevar a cabo una rama de formación continuada dirigida a profesionales de la propia formación como pueden ser los profesores de Hecansa, con quien firmaremos convenio, o incluso de las empresas que necesitan dar unas horas de formación específica a sus alumnos y que vean en la Universidad ese espacio que hasta ahora no le había mirado a los ojos”.

Los cambios que se avecinan no van a reflejarse únicamente en las aulas, los mismos también llegarán al ámbito de la oferta gastronómica que en forma de cafeterías y restaurantes tiene la Universidad. “Vamos a contar con el chef Borja Marrero (Texeda) a la hora de establecer una guía de alimentación y nutrición saludable, siendo conscientes de que hablamos de jóvenes que viven una intensa situación de estrés por las horas de estudio, exámenes, etc. Ello nos llevará a buscar una oferta que contenga todo aquellos que nuestros alumnos requieran, pero guiándolos hacia el producto local, de kilómetro cero en todo lo que se pueda y siempre escuchando e interactuando con ellos”.

Para José Luis Trenzado, vicerrectorado de Cultura de la ULPGC, área a la que ha sido designado el hub, “este momento lo veo con una especial ilusión por ver la fuerza y el ímpetu que Lluís y Javier están dedicando al mismo, firmemente convencidos de que significará un antes y un después para la gastronomía isleña y, por supuesto, también para la Universidad. Este es su sueño y su proyecto, yo lo que me siento es tremendamente orgulloso de poder formar parte y trabajaré en lo que me pidan o necesiten para aportar mi granito de arena”. En este pistoletazo de salida, aparte de los nombres ya mencionados, estuvieron presentes la dietista-nutricionista Ana Luisa Álvarez Falcón, que se encargará de la coordinación del área dietética y alimentación y asistencias en los contenidos del proyecto La isla en tu plato que nació hace unos años bajo la dirección del actual rector, Lluís Serra e impulsado por el Cabildo de Gran Canaria. A su vez, la conocida especialista en gastronomía y sector primario Vanessa Santana se encargará de la coordinación del área de gastronomía del hub. “Esta es una oportunidad única para la isla de Gran Canaria y toca aunar esfuerzos a la hora de conseguir dotar de resultados a este HUB Gastrofood ULPGC. Por ello he decidido volcar todo mi foco en ello, lo que me ha llevado a dimitir como gerente del Mercado del Puerto, puesto que ya he dejado vacante”.

Ya con un poco más de tranquilidad, tras la presentación de este hub mantuvimos una breve conversación con Lluís Serra. “Ya sabes porque lo hemos hablado y nos conocemos bien que yo tenía mucho interés en que se aglutinara todo lo que se hace sobre alimentación y gastronomía bajo el paraguas de la Universidad, en este caso más concretamente del hub que está viendo la luz, dando sus primeros pasitos. Hemos firmado un acuerdo con Hecansa para crear un grado de gastronomía, tenemos un aula de Ciencia y Gastronomía, una cátedra como es La isla en tu plato marcándonos como objetivo crear un aula de vinos, otro de quesos y así más que se vayan sumando pero teniendo siempre en cuenta al productor o agricultor. Queremos hacer un master de calidad de producto agrícola y que no entiendo de otra forma que yendo de la mano del Cabildo de Gran Canaria, el cual por medio del consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, lleva varios años marcando el camino correcto.”

Sigue Serra contando que “no quiero que se malinterprete, pero la gastronomía ya no es solo una cultura, es también una ciencia y como tal tenemos que entenderla. En los últimos 25 años he visto un gran crecimiento de la gastronomía y el sector primario de la isla pero no debemos conformarnos porque yo veo un gran potencial para convertirnos en una primera potencia en todos los sentidos a nivel global. Aquí se busca la sinergia de otras facultades como Economía, Turismo, Veterinaria, Ciencias del Mar o Ciencias de la Salud, todas ellas tienen estudios convergentes en torno a la gastronomía. Pero no únicamente de profesores universitarios se quiere y se va a construir este hub, queremos estar abiertos a la sociedad que nos rodea y aglutinar esfuerzos, sinergias y ganas con todos aquellos que tengan algo que aportar. Es por ello que gente como Borja Marrero (Texeda), Mario Reyes (Vinófilos), la gente del Valle de Agaete y sus productos como el café o el vino, los queseros de medianías y por qué no decirlo, de gente como tú, Javier, que da voz y divulgador en medios de comunicación, porque esto se trata de sumar entre todos”.

Antes de terminar, Serra quería dedicar unas palabras a un sector que le preocupa mucho en la isla, el vinculado al mar y a nuestras costas. “La facultad de Ciencias del Mar puede ser clave, el pescado en la gastronomía es un gran suspenso y a su vez, la gran asignatura pendiente en la cocina casera de los canarios, sobre todo en la zona de medianías a las cumbres, pero también, aunque en menor grado, en la costa. Estaría comentando muchas cosas que se vienen pronto como es el renacimiento que se está fraguando de la Academia de Gastronomía de Las Palmas y también del rol que la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a jugar en todo este futuro. Pero me lo permites, me gustaría concluir con una petición muy especial dirigida a todas las personas que de una forma u otra trabajan en el mundo de la gastronomía y la alimentación dentro de la isla: lo único que pido es que la gente se guarde los egos y desencuentros pasados para construir juntos un gastrofuturo feliz”.