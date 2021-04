12+1 bocatas para comerte Gran Canaria

Es verdad que los llamados “días internacionales de” se nos están yendo un poquito de las manos, no hay días para tantos reconocimientos y es por ello que pocas veces dedicamos espacio a los mismos, pero el de hoy, 14 de abril, “Día Internacional del Bocadillo” (¡si don Juan Negrín levantara la cabeza!) me ha inspirado a compartirles algunos de los sitios donde comer un buen bocadillo en Gran Canaria.

La Palmera Sur, en pleno corazón de Playa del Inglés dentro de su carta oferta un plato que hace años y que no puede desaparecer por aclamación popular, su Bocata de Calamares con pan de carbón vegetal y aliño cítrico. Ir al restaurante y no comerlo, un pecado. Bajos del Hotel Gold by Marina, abierto miércoles y jueves de noche, de viernes a domingo, mediodía y noche. Teléfono de reservas 659.59.80.03

Yazmina, todo un clásico de la isla ubicado en Telde, localidad que resulta un paraíso para los bocadillos a los que ya le dedicamos un artículo en su día. Aquí se viene a comer pata de cerdo, con queso o sin queso, con cuero si tienes suerte. Ahora con terraza que sustituye a su mítica barra abierto en su horario habitual de lunes a viernes de 7 a 15h y los sábados hasta las 12. El teléfono para los pedidos 928.69.82.68

El Sobrino: está la rivalidad Unión Deportiva Las Palmas vs Tenerife, está la rivalidad Madrid Barça, pero una de las más enconadas en la isla es la de si eres de Yazmina o de El Sobrino. Y yo me decanto como cuando uno habla sobre papá y mamá, cada uno tiene sus ventajas y virtudes. Hoy se come en uno, mañana en otro y empate técnico. Su tfno es el 928.69.08.03 y abre de lunes a viernes de 08 a 12 y de 18 a 21h, los sábados únicamente turno de mañana.

Cafetería Alonso, también en Telde en este caso en la zona de El Caracol, justamente en La Barranquera desde 1979 y siempre con su bocadillo de caballa, tomate, pimiento, cebolla, aceite y vinagre. Una vez lo pruebas, no puedes más que pensar en cuando vas a repetirlo, pero no dejen de lado los que elaboran de embutidos, manjar puro. Abre de lunes a viernes de 06 a 15 horas y los sábados hasta las 12.

Bar Peñate e Hija, esta vez en la parte baja de Telde como es Marpequeña encontramos esta pequeña cafetería/restaurante donde reina sin duda el bocata de pulpo, impecable en cocción con el punto justo de mojo. Su teléfono es el 928.70.68.09 y abren de martes a sábado en horarios de mediodía y noche, domingos únicamente mediodía.

Restaurante Dos Hermanos, en Ojos de Garza, un lugar para perderse en el que para mi es el mejor bocadillo de calamares de toda la isla, al que su ensalada y el toque de papas fritas, casi pochadas, hace imbatible. Recientemente probé el de curvina empanada y también juega la misma liga, así que ya saben, decidan ustedes. Su teléfono es el 928.57.49.68 y abren de lunes a viernes de 08 a 16 y de 19:30 a 22. Los sábados únicamente por la mañana.

Kojak, más de 30 años elaborando sus “bocadillos a lo bestia” que han servido a generaciones de capitalinos para recuperarse de las largas noches de juerga, llenar el estómago antes de comenzarlas o simplemente regalarse un homenaje a cualquier hora del día. De pollo, pescado, lomo, calamares, tortilla o lo que se puedan imaginar, en esta casa con encanto ubicada en el Mercado de Altavista o en el mirador que une Triana con Vegueta, la familia Vizcaíno siempre está pendiente de atender al comensal como se merece. Abierto siempre, no recuerdo días cerrados en Kojak.

Medio Jigo pal Kilo, ese punto del Mercado Central del que hace poco tiempo les hablábamos y del que hemos probado recientemente su famoso bocadillo de pata por encargo que únicamente preparan los viernes, día que reciben una pata a primera hora y de la que a las 10 de la mañana no queda ni el hueso. Les recomiendo que pasen días antes y hagan su reserva para disfrutar de un bocadillo elaborado con cariño y mimo, usando pan del campo, bien de Valsequillo o bien de Ingenio, un poquito de sal y poco más. Vicio puro a dentelladas.

Midway o la mejor tortilla de papas que se elabora en Gran Canaria. En la calle Domingo J. Navarro de la Zona Triana tenemos a Ramón y su equipo preparando tortillas sin parar desde 1985. La pueden comer en forma de pincho, bocadillo o entera, pero siempre con el pan haciéndole compañía. Abren de lunes a sábado de 08 a 16h.

Pícaro, local BIB Gourmand Michelin de la capital grancanaria donde en estos tiempos de pandemia se han reinventado para poder adaptarse a las restricciones y momentos de consumo. En su terraza pueden disfrutar de los brunchs de viernes, sábado y domingo donde tendrán que elegir varias propuestas en forma de bocadillo. Yo hoy me quedo con este croissant francés (de AVE Pasteleria) al que su guiso de rabo de toro y queso semi curado de Tejeda (elaborado por Borja Marrero, Texeda) constituyen un bocadillo con magia y alma propia. Para reservar mesa llamar al 928.01.57.11

Neodimio60 cerró en noviembre pasado por verse imposibilitados para continuar su modelo de negocio, pero Danny y Nayra no se rindieron y decidieron darle la vuelta a la situación adaptándose al delivery y muy recientemente con un servicio coqueto de terraza donde uno puede disfrutar de su bocata de pastrami con lengua ahumada o este de ‘nduja picante y mozzarella flor di late que reparte rock a cada bocado. Abren de viernes a domingo de 13h a 16 y de 20 a 22h. Su teléfono es el 674.74.66.95.

La Solana, restaurante puro y duro que en su carta disponen de un bocadillo que se antoja y eleva al top de los mejores de la isla en forma de pan bao, oreja crujiente y sus mojos. Valiente por apostar por la casquería, sorprende al comensal que se atreve a probarlo porque en el mismo uno siente esos chicharrones de cerdo por el que tanto “matamos”. Así que dejen sus prejuicios a un lado y reserven mesa con vistas a Las Canteras y entre los platos del menú, no me dejen este atrás. El teléfono para reservas es el 636.98.20.62 y cierran los martes nada más.

Deliciosa Marta. Termino este artículo dedicándole un espacio al que para mí sería el considerado mejor bocadillo de Gran Canaria sin duda alguna. Si valiente fue la apuesta de este clásico restaurante de la isla redonda creando una carta protagonizada por bocadillos a la hora de hacer llegar sus fogones a domicilio, el resultado es absolutamente arrebatador y adictivo. Los he probado todos, cada uno tiene algo único y especial pero el empate técnico mar y montaña lo llevan por bandera el de pulpo por un lado y el reconocidísimo steak tartar de Pol Durán, que en ese pan brioche cobra un sabor especial. Los mismos están disponibles únicamente en servicio de noche y por encargo en el teléfono 676.377.032 y pueden mirar la carta en www.mybakarta.com/deliciosa-marta.

De bar de barrio, mercado o restaurante, siempre es emocionante encontrar un bocadillo que te sepa a gloria. Estos son sólo unos pocos, seguro que ustedes conocen más y les invitamos a que nos los cuenten y hagan llegar a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram de @porfogones y @alahoradecomer.