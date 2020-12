Los restaurantes de Tenerife llegarán a tu casa por Navidad: pídeles lo que quieras

A nadie le cabe duda de que la hostelería es uno de los sectores más castigados de este año 2020, y como si de una broma macabra fuera, en la isla de Tenerife afronta uno de los tramos más importantes del año en unas condiciones que a muchos negocios les resultará imposible abrir; a otros les permitirán las terrazas mitigar en muy poco el daño, y otros se adaptarán a la situación reforzando algo que quizás haya venido para quedarse, el tan cacareado delivery o take away, siempre dicho en Canarias, “p’a recoger o p’a llevar, mi niño”.

Y con las ganas de poder sumar un granito de arena, en Por Fogones queremos compartir un pequeño resumen de algunos de los establecimientos que están adaptándose a las nuevas circunstancias. Anímense a encargarles para cualquiera de estos días o para las fechas más especiales, porque ellos lo cocinarán con todo el amor y la ilusión del mundo.

1.- San Sebastián 57, en la calle del mismo nombre, justo en el centro de Santa Cruz. El cántabro más canario que anda por nuestras tierras une la cabezonería del norte con la fuerza canaria: “A mí no me tiraron abajo en el confinamiento, tampoco lo van a hacer ahora. Lo siento por tanta gente que tenía reservado el restaurante para estas fechas pero nos multiplicaremos por 1.000 y si quieren disfrutar de nuestros platos y de la mayor vinoteca de Canarias, El Gusto x el Vino, se lo llevamos todo de la mano”.

2.- Sabela, con Cris Hernández a la cabeza, luchadora empedernida que nunca se va a dar por vencida. Que Santa Cruz accede a dar terrazas express, allá está ella pidiéndola y montándola. Que hay que llevar desde desayunos hasta cenas a las casas de los clientes, pues se llevan. Y que hay que darlo todo en estas dos semanas, se da todo y no se cierra ningún día. Si a eso le sumamos su pasión por que todo, aparte de bueno, sea bonito, el paquete es completo.

3.- Etéreo by Nel, comandado por su baluarte Pedro Nel, desde el centro de Santa Cruz ha creado una propuesta donde ha seleccionado lo más interesante y que mejor viaje de toda su carta.

4.- Jaxana, un ya imprescindible de la ciudad santacrucera que a falta de poder degustar in situ, te lleva la mejor fusión asiática a tu casa.

5.- El Silbo Gomero, ya subiendo a La Laguna nos encontramos a Braulio Simancas, que ya estuvo dándolo todo en la cocina a domicilio durante el largo confinamiento, haciendo incluso al comensal cocinar en su casa para terminar los platos. “En esta ocasión no me cogió de improviso”, reconocía a este periódico; “vi venir que algo iba a pasar y estaba ya preparado para cuando llegara el momento. Me niego a quejarme y lamentarme, trabajaré como siempre he hecho por salir adelante, y el mayor problema que me veo a corto plazo es que me están llamando muchos clientes de Gran Canaria, que ya me pidieron en su momento, para preguntarme si tenía previsto ir algún día a la isla hermana, y, ¿sabes algo?, me lo estoy planteando, pero no sé si me dejarían salir de aquí, es lo que me frena ahora mismo.” Uno de los que le compraría sería yo, pero conozco a otros muchos que lo hicieron la otra vez y que seguramente volverían a repetir. La propuesta que he preparado, me parece de las más interesantes no sólo de Tenerife, sino de toda Canarias.

6.- Casa Tomás, donde se comen las mejores costillas con papa y piña de todo Tenerife. Y punto. Listo para llevar, únicamente en turno de mediodía, excepto el 25 de diciembre.

7.- Cumai, un restaurante de alta cocina y esplendoroso sabor que ha enfocado todo su esfuerzo de cara a las noches del 24 y el 31 de diciembre, donde ha elaborado unas cajas especiales para que en casa únicamente tengas que ponerte el smoking y abrir la botella de vino, el resto corre de su cuenta.

8.- Mamanena, con Laura Suárez al frente, en un concepto de comida viajera, divertida y llena de sabor, con una de las mejores cocineras de platos dulces que hay en las islas.

9.- La Bola de Jorge Bosch, en La Matanza, uno de los BIB Gourmand que permanece abierto (y no sé si el único) donde en su terraza, perfectamente acondicionada para las nuevas medidas y también en comida para llevar, degustarás de su particular visión de la cocina canaria. Lo de que peles las papas arrugadas o no, será cuestión tuya.

10.- Izakaya LO, en La Orotava, otro de los referentes gastronómicas en cuanto a oferta japonesa de la isla, con un Cristo Hernández que sigue bordando su trabajo en busca siempre de la excelencia y la integración del producto local junto a las recetas y tradiciones niponas.

11.- Qapaq, con Rosa Lía Díaz al frente del que para muchos es el mejor restaurante peruano de toda Canarias. Afortunados en el sur tinerfeño de poder disfrutar de su terraza, que permanece abierta y también de su propuesta para llevar.

12.- El Mesón Castellano, si bien han tenido que cerrar Goxoa, la familia Martín ha apostado por mantener la terraza abierta del que es uno de los mejores asadores de toda Canarias. Si a ello le sumamos la excelencia de su materia prima y la inmensa bodega que tiene, el deleite en su terraza o en casa está más que asegurado.

13.- 100% Pan y Pastelería, con Alexis y Marlene en Playa San Juan. Aquí se puede disfrutar de una de las mejores panaderías/pastelería de toda España y encima con una terraza que mantienen abierta a pesar de las disminuciones de comensales permitidos.

14.- Chintuma Urban Food, que aunque no son conocidos aún por mí, si la familia de El Rincón de Juan Carlos me dicen que están enganchados a su propuesta para comer allí o llevar a casa, eso no hay que dejarlo pasar. Cocina mexicana y callejera, viajar al país azteca sin salir de Tenerife.

Así podría continuar con una lista que siguiera hasta el infinito, pero antes que eso prefiero recomendarles que sigan en redes sociales la página del Cabildo de Tenerife, Tenerife Gastro Experience, donde están volcándose compartiendo información de los restaurantes que están ejecutando cualquier oferta disponible en estos momentos. Por último, yo les pediría el favor de que ante tener la posibilidad de elegir el pedido para recoger en el local o a domicilio, elijan siempre la primera opción, sobre todo si ven alguna plataforma estilo Just Eat o similares por ahí, que cobran unas comisiones abusivas a los locales.

Y como nota autocrítica para la gran mayoría del sector hostelero, por favor, en cuanto todo esto pase, profesionalicen sus redes sociales y comunicación hacia el comensal en el lenguaje de hoy, el virtual, si quieren seguir vivos en esta carrera de fondo. El delivery y el take away ha venido para quedarse y ganará la partida quien entienda que para ello deberán hablar el lenguaje del interlocutor, que en su gran mayoría ya ha cambiado de siglo, cosa que no parece en el sector de la hostelería regional.

