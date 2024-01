Tenerife inaugura y llena su stand-restaurante-taller en Madrid Fusion con un programa dedicado al territorio y al producto

Tenerife, uno de los patrocinadores oficiales de Madrid Fusión 2024, ha inaugurado sus actividades en el congreso con “un éxito de participación sin precedentes”, dado que este año el stand, de 300 m2 (el más grande de un destino en el evento), incorpora como novedad tres espacios diferenciados: Paisajes comestibles, Origen volcánico y Aromas líquidos, según ha explicado el Cabildo insular. Cada uno de esos espacios cuenta con distintas programaciones de desayunos, almuerzos, meriendas, talleres, degustaciones, catas y coloquios, añade.

El stand, además, “sumerge” a los asistentes -periodistas, chefs, prescriptores y empresarios- en Tenerife gracias a su nuevo diseño de alta inmersividad audiovisual.

Entra las muchas actividades formativas y lúdicas, en el stand este lunes se han elaborado desayunos (hotel Iberostar Grand Salomé / 100% Hojaldre); almuerzos (hotel Las madrigueras, hotel Palacio de Isora, hotel GF Victoria, bodega Suertes del Marqués, bodega 300 Líos, SAT Viticultores comarca de Güímar y bodega El Rebusco / San Sebastián 57, Etéreo, La casona del vino, DO Valle de La Orotava y DO Valle de Güímar); distintas catas de vinos, licores, barraquitos y cócteles; y coloquios gastronómicos sobre las extraordinarias y heroicas mieles de Tenerife y el gofio.

Por otro lado, en la zona Saborea España, Tenerife, con stand propio, ofreció degustaciones durante toda la jornada.

Entre estas y las que visitaron el stand para interesarse por Tenerife desde diversos ámbitos, estuvieron ahí personalidades com Iñigo Iribarnegaray, director general de Nuevos Negocios de Vocento, que recibió a los representantes políticos de Tenerife en el Túnel del Vino a primera hora de la mañana; chefs como Chele González (Gallery by Chele, Manila, Filipinas, uno de los más grandes de Asia) o Pedro Subijana; y periodistas como Ignacio Medina, Igor Cubillo, televisiones canarisas y nacionales, Jonathan Armengol, Marina Vega, Carla Centelles o Alberto Granados.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó de este primer día, que “se comprueba que Tenerife despierta emociones y expectativas, las que tienen los profesionales, los periodistas y todo aquél que ha visitado el stand de Tenerife. Nuestra gastronomía ha generado interés a través de la propuesta que han realizado nuestros chefs, productores o viticultores… en definitiva, una variedad que nos ha convertido en el epicentro de este congreso”. El consejero de Agricultura, Valentín González, puso el acento en que MF es “una magnífica oportunidad de la isla de proyectar nuestro producto local y en primera persona por los propios productores, lo que da una dimensión y visión diferente en ese papel de dignificar la labor que realizan”; y, por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, apuntó la impronta de Tenerife en el congreso: “Hemos terminado la primera jornada superando todas las expectativas con unas actividades donde hemos revalorizado nuestro paisaje y producto local, y el perfecto engranaje entre turismo y el sector primario”.

Alberto Margallo y la alta cocina con las lapas, el tuno y el ñame

Ante gran asistencia de público, el chef Alberto Margallo (San Sebastián 57, Santa Cruz de Tenerife) mostró en el escenario, partiendo de los productos más emblemáticos (y poco conocidos en la península) del macizo de Anaga -las lapas, el tuno y el ñame-, cómo se pueden transformar en ingredientes de la alta cocina más sofisticada, más allá de la tradición. Lo demostró con platos como el gazpacho de higo pico, arbequina volcánica y camarón; el escabeche licuado de zanahoria, lapa a la brasa y salicornia; y el helado nitro de ñame y savia de palma.

La Gran Cata de Vinos de Tenerife: las asombrosas diversidades de las uvas listán

La uva listán, en sus dos variedades, la negra y la blanca, han sido las “reinas” de la Gran Cata de Vinos de Tenerife –“La diversidad de los vinos de Tenerife a través de sus listanes”-, cepas prefiloxéricas, cuyas virtuosas características originales se han aliado con el suelo volcánico, los alisios y la peculiar orografía de la isla para adquirir una personalidad única en el planeta.

La Gran Cata, que tradicionalmente abre las actividades del congreso, en la zona Wine Edition, ha reunido, como en anteriores ediciones, a sumilleres, chefs, periodistas y distribuidores tanto de toda España como del extranjero. En total, más de 50 personas. Presentada y dirigida por Marián Fernández, DO Valle de La Orotava; Óscar Rodríguez, DO Valle de Güímar; María Paz Gil, DO Tacoronte-Acentejo; Aarón Afonso, Dop Islas Canarias y DO Ycoden-Daute-Isora; y Trinidad Fumero, DO Abona, ha proyectado una seductora panorámica de estas uvas singulares, tanto desde las diversidades geográficas y climatológicas de cada una de las seis DO tinerfeñas, como desde la visión personal y creativa de algunas de las mejores bodegas de la isla.

Los vinos catados: Valle de Güímar: Brumas de Ayosa Blanco 2023 (SAT Viticultores Comarca de Güímar) Blanco; Abona: Reverón blanco 2023 (Bodega Eugenio Reverón Sierra) Blanco seco ecológico; Valle de La Orotava: Finca La Habanera Listán Blanco (Bodegas Arautava) Blanco barrica; Islas Canarias: Paisaje de las Islas Espumoso Reserva (Bodegas Tajinaste) Espumoso blanco; Ycoden-Daute-Isora: Tágara Tinto 2023 (Bodegas Insulares Tenerife) Tinto maceración; y Tacoronte-Acentejo: Linaje del pago, crianza 2021 LN (Linaje del Pago) Tinto crianza.

El Túnel del Vino de Tenerife

Durante todo el día, el Túnel de los Vinos de Tenerife, ubicado en primera línea de la zona Wine Edition, diseñado y digitalizado para la atención personalizada por parte de sumilleres y enólogos de las seis DO de la isla, no ha cesado de mostrar, dar a conocer y degustar la gran diversidad, calidad y singularidad de los vinos de la isla, con ocupación total desde apertura hasta el cierre del congreso.

Una de las ponencias más esperadas de todo el congreso, en el Auditorio principal (18.10 h.): el chef Diego Schattenhofer (1973 Taste, Playa de las Américas) desvelará, en su ponencia magistral “Inéditos perfumes comestibles, emociones disruptivas”, una nueva tecnología, pionera en el mundo, para conseguir, a través de distintas fragancias comestibles, la cuarta pared emocional del plato.

Además, en el stand, desayunos, almuerzos y meriendas elaborados por algunos de los mejores chefs de Tenerife; catas de vinos y aceites; y, a las 13 h., los famosos vermuts de Tenerife, elaborados con algunos de sus grandes vinos y botánicos autóctonos.