Así fue la presencia canaria en Madrid Fusión 2022

Han sido días de locura en medio del frenesí que fue Madrid Fusión 2022. En estas mismas páginas han podido leer lo que las diferentes islas iban ejecutando cada día con tres puntas de lanza como son Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, acompañadas este año con una voluntariosa Fuerteventura y una valiente La Palma.

Vamos a empezar con el regusto que dejó Tenerife, sin duda la que tiene las ideas más claras a la hora de afianzarse ante el público peninsular y especialmente gastronómico como la isla de referencia para todo aquel que busque en nuestro destino algo más que sol y playa. Su stand, el segundo más grande de todo el congreso y la cantidad/calidad/variedad de sus ponencias asombraban a aquellos afortunados que podían cruzar sus puertas. Ese quizás era a la vez su punto flaco, al convertirse por situación y estructura del stand en un punto aislado del resto del evento. Las personas que pasaban por delante del stand si intentaban mirar o entrar lo tenían complicado en caso de no tener invitación expresa para ello. Desde el aspecto constructivo, creo que es algo para reflexionar y darle una vuelta.

En cuanto al éxito de su presencia, es incontestable. El interior, con ponencias múltiples para un grupo que superaba las 60 personas en cada hora y que siempre estaba lleno, la sección externa de talleres, el túnel del vino personalizado de la isla, las dos ponencias en el escenario principal protagonizada por Braulio Simancas y la del escenario polivalente conducida por Rosalía Díaz, pusieron el broche de oro a un concurso, el del cocinar con mojo y el mejor mojo de Tenerife, al que creo deben darle una vuelta en las bases e intentar que se respete su historia, características e ingredientes. Tuve conversaciones con algunos miembros del jurado tras el concurso y estaban no muy gratamente sorprendidos con las elaboraciones. Por separado y en momentos diferentes, coincidían en que más que mojos canarios parecían salsas internacionales. Es solo una segunda edición pero quizás no estaría de más afinar en el reglamento que los rige porque la verdad es que llama la atención que en los dos años el mejor mojo sí haya venido para Canarias, pero en cambio, el triunfo para el plato elaborado con mojo y maridado con vinos de Tenerife, se haya quedado en la Península.

De lo que no cabe duda es de la decidida apuesta institucional y transversal de la isla que se desplazó a Madrid Fusión con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, al frente. “Para nosotros la gastronomía es un eje principal en nuestra política transversal donde Turismo, Sector Primario e incluso Industria, tiene mucho que aportar. Ya no es que se trate de si se come de una manera u otra, es que gracias a la gastronomía, Tenerife puede generar riqueza en muchos sectores y para eso apostar por un evento como Madrid Fusión de una manera tan rotunda es fundamental. Tener aquí a todas las DO de vinos de la isla, productores del sector primario enseñando y dando a conocer sus delicias y poder hacer de todo ello una imagen conjunta gracias al trabajo del equipo de cocineros y cocineras que vienen a aportar el valor de toda esta materia prima, es algo que nos tiene que llenar de orgullo a la isla entera”, nos contaba en una pequeña conversación que mantuvimos el segundo día de congreso.

La imponente presencia de Tenerife en Madrid Fusión es una punta de lanza de la que se beneficia también el resto de islas, e incluso las motiva a crecer en medios cada año. Al respecto Pedro Martin decía que “para nosotros es un placer saludar a compañeros/as de otras islas porque la propuesta gastronómica de Tenerife es también la de todos, hay una gastronomía magnífica en todas las islas pero es cierto que nosotros hemos querido venir aquí con un stand sin ningún tipo de complejos, no es un stand grande por hacer algo ostentoso sino porque la oferta que queremos mostrar no nos cabe en un espacio más pequeño. Con las dimensiones que tenemos aún así se nos queda pequeño porque tenemos a viticultores, artesanos, queseros, pescadores, estudiantes, prensa, cocineros de otras partes del mundo a conocernos y creemos que hay que hacerlo al nivel que la isla tiene. Es probable que esto sirva de arrastre para que otras islas vayan creciendo y eso es algo que nos beneficia a todos cómo destino único que es Canarias”.

Al respecto de esto último y sobre la voz que recorre año tras año los pasillos de Madrid Fusión sobre la ausencia total y absoluta de Promotur, Gobierno de Canarias y Turismo de Gobierno de Canarias en esta feria el presidente opinaba que “quizás ha llegado ya el momento de que el Gobierno de Canarias, Turismo de Canarias o Promotur se tomen en serio sumarse al esfuerzo que desde distintos cabildos se hace por traer a Madrid Fusión, pero también a otras ferias gastronómicas, la imagen de Canarias. Aprovecharse del camino que todas hemos hecho por separado, la experiencia y contactos que tenemos para apostar recursos y reforzar la imagen no sólo de Tenerife sino de todas las islas. Debería haber una mayor sintonía con los equipos que desde el ámbito turístico son muy potentes y hemos sido capaces de vincular en un solo stand no sólo a los cocineros, sino también a la Consejerías de Turismo con la de Pesca, Agricultura y Ganadería rompiendo los departamentos estancos y haciendo que todos juntos sumemos en favor de la imagen, pero también de la economía y la sostenibilidad alimentaria de la isla. Igual ya toca que entre los distintos cabildos que estamos aquí y con la buena sintonía que todos tenemos y se respira en el ambiente, levantemos la mano para reclamar ese paso que hasta ahora el Gobierno de Canarias y Turismo del Gobierno de Canarias no ha dado nunca”.

En Gran Canaria se siguen dando pasos firmes y decididos cada año en una presencia que va cogiendo forma sólida, con lo que podríamos denominar áreas de mejora a la hora de abrir el abanico de los cocineros seleccionados y no ceñirse únicamente a lo que las Guías Michelin y Repsol marcan. Ese punto que ha sido básico para la elección de las personas que representaron a la isla en el escenario que Gran Canaria disponía se queda corto dada las características de la isla. Como crítica constructiva, quizás el Patronato de Turismo debería abrirse a escuchar más opiniones y permitir sumar iniciativas nuevas. En Gran Canaria ahora mismo se nota una pequeña falta de conexión y comunicación entre distintas consejerías como son Turismo con Industria y Comercio o con el Sector Primario que podría corregirse con pequeños movimientos integradores que a veces el día a día deja por el camino y nunca con mala intención, sino a causa de la vorágine del momento.

Pero vayamos a lo positivo que es muchísimo, Gran Canaria empezó solamente siendo parte de Saborea España y ya desde hace unos años no se concibe Madrid Fusión sin su presencia también fuera de ese espacio, que se ha convertido por méritos propios en uno de los más visitados en cuanto a los de destinos se refiere. Es imposible encontrar un hueco libre en cualquiera de las ponencias ya que todas se siguen con avidez y este año además, Patronato de Turismo organizó unos encuentros con los touroperadores más importantes establecidos en Madrid que resultaron todo un éxito y conocieron de primera persona las bondades gastronómicas de la isla, mis felicitaciones al respecto.

Entre los hits de este año, la presentación del II Foro Internacional del Queso que tras haberse parado por la pandemia vuelve con todo su esplendor gracias al plantel de estrellas que Julia Pérez Lozano (GastroActitud) va a traer a la isla entre los que se encuentra Quique DaCosta, y poco más se puede decir al respecto salvo que se guarden las fechas del 11 y 12 de julio del 2022. Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria estuvo al pie del cañón en las dos primeras jornadas de Madrid Fusión. “Esta feria se ha convertido en estratégica no solo para Turismo de Gran Canaria sino que para la isla entera. En las encuestas que hacemos a los turistas cuando vuelven a sus países de origen la gastronomía ha ido cogiendo fuerza hasta posicionarse en un elemento clave de decisión. Y en esta línea ha crecido la apuesta de Gran Canaria en Madrid Fusión donde creemos que estamos en posición de reclamar el puesto y reconocimiento que nos merecemos. Esto es bueno para el turismo, pero también para el sector primario y de ahí que las sinergias entre todos sea clave, en la consejería hemos multiplicado por cuatro la apuesta para este tipo de eventos y aunque queda mucho por hacer, creo que estamos en el camino”.

Continuaba el consejero convencido de que “el producto km0 en manos de nuestros cocineros se enriquece y eso es bueno para todos”. Retomando el tema que hablamos con Pedro Martín sobre la necesidad o posibilidad de que Promotur y el Gobierno de Canarias se involucre de alguna manera en apoyar la presencia canaria en eventos de este estilo Carlos confiesa que “la trayectoria que tiene la gastronomía de Gran Canaria es totalmente ascendente, quizás de manera inconsciente hace años la teníamos medio escondida pero eso ahora mismo no pasa. De lo que mí depende queremos incorporar la gastronomía de la isla al argumentario de venta no solo en eventos especializados como este sino también en otros como son FITUR o similares. Estoy convencido de que la gastronomía puede ser una fuente de ingreso importante para el sector primario y las medianías de la isla, que el dinero del turista no solo se quede en el hotel sino que aumente su gasto en el destino. Y sí, desde el Cabildo de Gran Canaria estamos encantados y dispuestos a que Promotur se sume a eventos como es Madrid Fusión, respetándonos y apoyándonos las distintas islas con la propuesta que cada una quiera llevar, porque si ahora como islas independientes somos potentes, seguramente el paraguas de Islas Canarias puede que nos haga invencibles”.

Terminamos este recorrido por Lanzarote, una isla que ha sido y es abanderada canaria en el espacio de Saborea España, donde se sigue detrás de una identidad como conjunto que aún no termina de cuajar en su redondez. Hay que agradecer y aplaudir a Lanzarote su empeño en sumar a cuantas más islas mejor, de ese empuje se sumaron progresivamente Tenerife, Gran Canaria, La Palma y para el año que viene Fuerteventura. Centrándonos en Lanzarote, hay que destacar la presencia de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, que pudo darse cuenta de la importancia de un evento como es Madrid Fusión. El alma mater y la persona que quizás más ha apostado por la gastronomía en la isla conejera es Juan Betancor, con el que pudimos mantener una conversación el último día del evento donde destacaba que “ha sido un año muy productivo para Lanzarote este Madrid Fusión, hemos tenido a Martin Berasategui que vino a apoyar el lanzamiento nacional de unos vinagres elaborados en la isla, incrementamos la presencia de cocineros y restaurantes de nuestro territorio abriéndonos a propuestas como la de SEBE o Niño Salvaje entre otras ya clásicas como podría ser la de El Risco. Aunque lo más importante es que muchos productores como son la gente del Vermouth Primo, las Mermeladas Lala y otros tantos, han seguido apoyándose en este marco que les ofrece Saborea Lanzarote para dar a conocer sus productos. Desde el inicio la isla de Lanzarote se ha tomado la plataforma Saborea Lanzarote como propia, ha generado sentimiento de pertenencia y de equipo, apoyándose entre ellos. Es cierto que como pioneros somos un poco abanderados del resto de destinos que se han ido congregando y uno de los objetivos que nos marcamos hace años cuando éramos los únicos de Canarias era que en el futuro estuvieran las 8 islas representadas, ahora mismo solo faltan El Hierro y La Gomera, ojalá pronto ya también nos acompañen porque la fuerza de un destino propio Saborea con todas las Islas Canarias sería un sueño cumplido”.

Continuaba Juan contando que “estamos en el camino correcto dentro de Saborea España para conseguir que todas las islas estén representadas y cuando ese caso se de, tocar en la puerta del Gobierno de Canarias y reclamar atención y apoyo, ya que juntos podríamos sumar más sinergias, esfuerzos y resultados”. Comentando las sensaciones que se llevó la presidenta del Cabildo “han sido muy positivas, el poder verse aquí con parte del sector primario, industrial y gastronómico de la isla, observar lo que otras islas como Gran Canaria o Tenerife apuestan no solo en el destino Saborea sino también fuera ha hecho que tenga una visión más directa de la situación, nos ha transmitido su firme intención de seguir apoyando a que la gastronomía de la isla sea vista en el exterior como un elemento clave de decisión a la hora de elegir Lanzarote como destino de descanso”.

Pero no sería justo mirar hacia otro lado ante una de las grandes peticiones del sector conejero a la institución insular acerca de aumentar la presencia de la isla en Madrid Fusión postulándose con un stand como tienen ya Tenerife, Gran Canaria e incluso Fuerteventura este año. Al respecto hablaba muy claro, “es cierto que muchos restauradores de la isla llevan ya un par de años pidiendo y reclamando cada vez con más fuerza que Lanzarote crezca con un stand fuera de Saborea España. Y tienen razón, quizás ese momento ya ha llegado, pero también quiero dejar claro algo, eso solamente se podría hacer con la vinculación, esfuerzo y apuesta por parte de ellos ya que un stand no es solamente montarlo y ya está, hay que dotarlo de contenido, de presencia y de credibilidad, y eso solo lo podemos hacer si entre todas las partes que conforman la gastronomía, el sector primario, el industrial y el turístico nos ponemos de acuerdo y remamos a una. Así y solo así, un stand de Lanzarote en Madrid Fusión como destino dejaría de ser un sueño o reclamación para convertirse en una realidad consistente”.

