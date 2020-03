Los rosquetes de limón de mi abuela, por Icíar Pérez

Los compañeros que llevan las redes sociales de Canarias Ahora llamaron a esta sección en su última publicación, “Recetas para el Confinamiento”, y en esta segunda semana que empezamos hoy, continuamos con ellas. En esta ocasión con algo dulce, de la isla de El Hierro que nos trae Icíar Pérez, jefa de cocina del restaurante Poemas by Hermanos Padrón, ubicado en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

Icíar Pérez.

Ingredientes:

Huevos (según el peso de los mismos una vez descascarillados, añadimos la misma cantidad de azúcar, leche y aceite). Esta receta ha salido con dos huevos.

Azúcar

Leche

Aceite

Limón

Canela

Anís Verde

Harina

Ingredientes en crudo.

“Como digo en los ingredientes, utilizaremos como medida para preparar la receta el peso de los huevos descascarillados. Para esta receta de hoy he usado dos huevos y en base a su peso he puesto la misma cantidad de azúcar, leche y aceite. Del limón usamos la ralladura (sólo la parte amarilla) y el jugo, además de una cucharada de canela y otra de anís. Amasamos estos ingredientes y, una vez bien mezclados, vamos echando harina hasta que la masa no se nos pegue a los dedos. Una vez la masa esté hecha, le damos forma, se puede hacer redonda o en forma de rosquilla, pero a mí me gusta más la primera. A la hora de freírlos, el aceite debe estar caliente pero en su justa medida para que no se achicharren por fuera pero se queden crudas por dentro, la fritura debe ser uniforme en su totalidad.

La masa con los ingredientes friéndose con forma redonda.

Cuando estén fritos, con agua y azúcar prepararemos un almíbar en el que echaremos los rosquetes y los garrapiñaremos como si se tratara de un fruto seco. Por lo tanto, cuando se separen y el azúcar se haya solidificado de nuevo estarán listos para disfrutarlos. ¡Qué Aproveche!.

Rosquetes de limón.

Nos alegra ver que son muchos los cocineros y las cocineras que están compartiendo sus recetas por las redes sociales, incluso el omnipresente Ferrán Adría ha vuelto a ponerse tras los fogones y cocinar con productos asequibles y accesibles a cualquier despensa de nuestro país.

Desde Por Fogones seguiremos contando con cocineros y cocineras de las Islas Canarias y también de la Península, pero como siempre les decimos, si les apetece, compartan con nosotros las fotos de los platos que vayan haciendo con los #yococinoencasa y #cocinamosjuntos o también por nuestros perfiles en redes sociales, @porfogones y @alahoradecomer.