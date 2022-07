El soul y la gastronomía se fusionan en el sur de Gran Canaria

Cada vez son más los festivales musicales que empiezan a prestar la debida atención a la oferta gastronómica que necesitan de cara a proveer de alimentos y bebidas a sus miles de asistentes. Con esa línea constante de avance y mejora, la oferta de gastronómica y cultural que ofrece el Petanca Soul GastroFestival, zona de restauración del Maspalomas Soul Festival, aporta un valor añadido de tal magnitud que invita a acudir a San Agustín no solo a disfrutar de los excelentes conciertos y oferta musical, sino también a pasar grandes momentos a pie de playa con la gastronomía por bandera.

Para esta edición, Teresa Deudero, de la empresa Ylang Ylang, responsable del Petanca Soul GastroFestival, nos cuenta que “el crecimiento de la oferta gastronómica ha ido de la mano con el posicionamiento como referencia artística internacional del Maspalomas Soul Festival. Sin una mujer como Dania Dévora, que consigue configurar unos carteles de lujo para atraer a tantos miles de persona a la playa, no sería viable esta creo que valiente apuesta en la que nos hemos embarcado este año”. La línea del Petanca Soul Festival está marcada por su duración, más incluso que la de los conciertos. “Nuestro área está preparada no solo para recibir a los asistentes a las horas del Maspalomas Soul Festival propiamente dicho, sino que abrimos desde este viernes a partir de las 13:00 y el sábado (los conciertos del Maspalomas Soul empiezan a las 19:30) y el domingo a partir de las 11 de la mañana con un extenso programa de música impartida por el dj y periodista Sergio Miró, talleres y actividades varias para toda la familia. Tendremos hasta una pantalla gigante para que en las horas donde el Maspalomas Soul Festival toma el mando, los que quieran ver el concierto desde aquí, lo puedan hacer”.

Entrando ya en la oferta gastronómica en sí, Teresa reconoce que “año a año estoy intentando ir un poquito más lejos, ya no se trata solamente de tener foodtrucks o bebidas, sino de que la oferta se complementen para que todo el que quiera venir encuentre algo de su gusto. Pero eso ya te dejo a ti, Javier, que lo puedas comprobar por tu propia mano, que algo sé que entiendes de ello” me decía al teléfono entre risas y música de fondo en el montaje a 24 horas del comienzo del Petanca Soul GastroFestival y el Maspalomas Soul Festival.

Voy a intentar resumir y destacar una propuesta de aquellos puestos que nos han mandado la información detallada de lo que tienen. Empiezo por La Quícara, quizás la foodtruck más reclamada ahora mismo en la isla de Gran Canaria y que ganó el premio a la mejor hamburguesa de Canarias con una de pollo llamada “Sueño Americano” que les recomiendo no dejen de probar. Alia y Yared no estarán presentes físicamente por una razón de peso, en este día que escribo el artículo, Alia está trayendo al mundo a su pequeño que como me dijo Yared, “ha nacido con un cargamento de hamburguesas bajo el brazo”. Desde aquí desearles la mayor de las felicidades y bienvenido al pequeño miembro de la familia.

Continuamos con un clásico de la isla en el mundo de las hamburguesas, 200gramos Burger y su clásica Back To Burger, auténtico sabor americano para un festival de Soul. El Petanca contará con la primera incursión callejera de BocataLab, que recordemos es la nueva propuesta de Willy Ramírez (Rte Pícaro, BIB Gourmand Guía Michelin) que sorprenderá con algunas de sus creaciones y permítanme que les recomiende el bocata de Mac&Cheese, atrévanse.

Los Perritos Calientes McFer tiene uno vegano para aquellos que se decanten por otra opción diferentes y diferentes tipos de salchichas para el resto. La Croquetería de Moya viaja con un extenso surtido de sus creaciones que en forma de cucuruchos van a ser la alegría de todos aquellos que morimos por una croqueta en nuestras manos y encima en la playa. Los perritos también tendrán otro punto de encuentro en Caminando por el Mundo donde su perrito con carne mechada a baja temperatura, guacamole natural y salsa bbq ya te hace salivar al verlo.

Este último tramo de foodtrucks voy a destacar las propuestas por lo valiente y diferentes de Échale Mojo, del que les diría que no se pierdan el tartar de atún, porque también hay espacio para el pescado a pie de playa, pero seguimos comiendo poquísimo pescado en las islas, es una pena.

Como una opción saludable y prometedora está Pai Pai Beach de Elsa Marrero, “nos gusta llamarnos la foodtruck saludable, ofreceremos mucha fruta y verdura, opciones veganas y vegetarianas a base de elaboraciones caseras y productos de temporada. Somos la única foodtruck que ofreceremos zumos naturales, bowls de acial y repostaría casera, sin gluten y también vegana, sin olvidarnos de nuestras conocidas y queridas arepas, que también viajarán con nosotros a pie de playa”.

A la hora de beber también se amplía la oferta y no solo tendremos los consabidos combinados o cerveza, tanto industrial como artesanas, que también tendrán su hueco. Un espacio donde el Vermouth y los cocktails de calidad van a tener su protagonismo de la mano de Ylang Ylang o el rincón de los Mojitos by La Azotea de Benito, otros de esos puntos donde poder bajar el buche de lo comido o disfrutar lo bebido a ritmo de los sonidos que el Maspalomas Soul Festival va a lograr envolver en las noches sureñas de la isla de Gran Canaria. Ya saben que “no existe gastronomía sin cultura, ni cultura sin gastronomía”, este es un perfecto ejemplo de ello, ahora seamos todos conscientes y consecuentes a la hora de disfrutar del espacio de la playa con respeto y educación, cuidémonos de tirar nuestras propias basuras en los espacios destinados para ello y que la misma termine si no más limpia, al menos no más sucia que cuando la encontramos.

Para seguir toda la información sobre el Maspalomas Soul Festival haz clic en este enlace o en su Instagram

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks de @javiers_gastro y @porfogones.