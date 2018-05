Nuevas fórmulas laborales: la figura del nómada digital

Gracias a la tecnología, la digitalización del trabajo avanza a un ritmo constante. Con ella, se ha abierto un abanico de nuevas formas de trabajo y de posibilidades para crear empresas online, gestionar equipos de forma remota y reclutar a los mejores talentos internacionales desde cualquier punto del mundo. De forma paralela, crece el rechazo al concepto ordinario de empleo, atado a horarios, espacios geográficos y que reprime la creatividad del trabajador. El llamado trabajo de “9 a 5” – relacionado con el horario ordinario de una oficina – tiene, para muchos, los días contados.

En este contexto, se está consolidando la figura del trabajador freelance. De hecho, el Foro Europeo de Profesionales Independientes (EFIP en inglés) destaca que el número de trabajadores independientes en la Unión Europea aumentó un 24% entre 2008 y 2015, de siete a más de nueve millones de personas. Las tendencias globales indican que esta cifra seguirá en aumento y que evolucionará hasta dotar al trabajador freelance de nuevos matices. En esta vorágine de cambio, donde el trabajador toma cada vez más consciencia de sus necesidades y de sus expectativas a la hora de conciliar el trabajo y su vida privada, ha surgido, desde hace unos años, el concepto de nómada digital.

Los nómadas digitales son profesionales muy cualificados que han decidido llevar un estilo de vida itinerante, viajando de forma constante mientras realizan su actividad laboral desde cualquier punto del planeta con conexión a internet. Si tuviéramos que acotar su perfil, son profesionales de entre 20 y 35 años y con una profesión relacionada con el entorno digital: marketing, comunicación, diseño gráfico y programación web suelen ser las ocupaciones más frecuentes. Sin embargo, actualmente podemos encontrar trabajadores remotos que ejercen como agentes comerciales o de atención al cliente e, incluso, como psicólogos a distancia, que han logrado darle una vuelta a su profesión para poder realizarla desde cualquier lugar del mundo.

“Yo siempre subrayo que ser nómada digital es mucho más que ir a Bali, ponerte el bikini y trabajar en la playa. Primero que nada, porque eso no es posible; te da el reflejo del sol y no ves nada”. Al igual que Cristina Torres Fernández, co-founder de Nowmada, portal de empleo remoto con ofertas para nómadas hispanohablantes, son muchos los que piden que no se idealice su trabajo. Tras esa imagen, hay años de trabajo y de desarrollo profesional motivados por diversos factores.

Miguel Piñas e Ignacio Nieto Carvajal. (Laura Morales).

En el caso de Cristina, desde muy joven sintió la necesidad de viajar y trabajar fuera. Así, estudió y trabajó en el Reino Unido, Estados Unidos y México antes de plantearse ser nómada digital. Su punto de inflexión fue la visita a una amiga suya en Indonesia, donde ésta se encontraba trabajando en remoto para una compañía australiana: “Yo tenía hasta ese momento la dinámica de trabajar y ahorrar para poder viajar, y vi que ella estaba haciendo ambas cosas. Decidí que yo también quería eso”.

A partir de este momento, mucha dedicación para enfocar su perfil hacia un empleo remoto. En el camino, dos grandes obstáculos: el idioma y la nacionalidad. “La mayoría de ofertas de trabajo están destinadas a angloparlantes y gran parte de éstas a trabajadores con nacionalidad estadounidense o canadiense. En ocasiones, es difícil que una empresa americana confíe en ti de forma remota. Yo tengo la suerte de que soy bilingüe”. Por este motivo, decidió lanzar su web, con el fin de agrupar en un solo espacio todas las ofertas destinadas a hispanohablantes y facilitar así el proceso para los nuevos nómadas.

“Yo al comenzar pensaba que me iba a morir de hambre” admite Valen Correa, CEO de la agencia de marketing Comando-T y creadora de la web nomadadigital.org, la mayor comunidad de trabajadores remotos de habla hispana. Su andadura comenzó hace tres años, cuando empezó a trabajar de forma remota para diferentes clientes desde Berlín: “El primer año fue de comenzar a trabajar y empezar a creer que el proyecto podía salir bien. El segundo año fue de matarme a trabajar, también coincide con la creación de la web y de la agencia. Me vi viviendo con mi sueldo como freelance pero sin tiempo para mis cosas […]. Por eso al tercer año fue cuando decidí irme de viaje de forma ininterrumpida”.

Esta profesional del diseño y del marketing destaca también el trabajo que hay detrás de cada nómada digital, y bromea sobre las expectativas que suelen tener los que la rodean sobre su estilo de vida: “La gente piensa que estás sentado en una playa con un ordenador, un mojito y generando ingresos pasivos. Pero lo cierto es que trabajamos mucho”. También han de hacer frente a algunas situaciones adversas, como una caída de conexión inesperada que hace inviable el trabajo, la difícil gestión de equipos a distancia o la gran diferencia horaria entre ellos y sus clientes. Por motivos operativos, gran parte de los nómadas digitales viajan muy lentamente y pueden pasar largas temporadas en un solo destino.

Por este motivo, tanto Valen como Cristina creen que no todos los trabajadores podrían lanzarse al nomadismo digital, ya que requiere altas dosis de responsabilidad, organización y, sobretodo, una gran capacidad para solucionar problemas de forma rápida y efectiva. Aunque, como dice Cristina, muchas personas se acogerían a este modelo de trabajo si pudieran planteárselo: “Yo siempre he pensado que si le dieran esta oportunidad a gente que está cobrando sueldos mileuristas y están obligados a trabajar en Madrid y en Barcelona, muchos lo intentarían. De forma remota, a lo mejor se plantearían trabajar desde un pueblo de la sierra de Granada, donde con su sueldo pueden disfrutar de una calidad de vida mayor y ofrecer el mismo trabajo. No hace falta irse a un lugar exótico para trabajar de forma remota”.

Para ambas, la evolución natural de sus carreras ha estado marcada por la búsqueda de una mayor libertad para realizar su trabajo, unida a su pasión por viajar. Un caso diferente ha sido el de Antonio G., blogger revelación de 2015, que en 2014 decidió focalizar todos sus esfuerzos en crear la fórmula perfecta para dar la vuelta al mundo y vivir viajando.

Valen Correa. (Laura Morales).

En solo tres años, este blogger de viajes se ha posicionado como un experto de negocios online, siendo un reconocido formador de nómadas digitales y de nuevos empresarios. Su caso de éxito es su principal activo: ha pasado de facturar cero euros a una media de casi 30.000 euros mensuales en 2017. ¿Utopía? Simplemente hay que echar un vistazo a sus cuentas, que publica de forma regular en su plataforma Inteligenciaviajera.com.

El secreto de su fórmula no difiere del de otros nómadas digitales, aunque en su caso la inversión en formación ha sido de vital importancia en todo su recorrido: “El ser un caso de éxito o un influencer no te exime de la responsabilidad de querer ser mejor que ayer, por lo que seguir buscando personas que saben más que yo para aprender de ellas se ha convertido en una obligación muy satisfactoria. Tengo alumnos y tengo maestros. A medida que sigo avanzando en mis aprendizajes mis alumnos también se convierten en maestros de otros, completando un círculo en el que todos nos nutrimos y caminamos juntos”.

Su meta actual es la de seguir reduciendo su jornada laboral, que se sitúa entre las 80 y 100 horas mensuales, para tener más tiempo para viajar y sin que pase factura a los resultados de su negocio. Una tarea estoica para alguien que cambia de residencia cada dos semanas, un ritmo que muchos nómadas no pueden seguir. La clave, según Antonio, pasa por automatizar procesos y delegar tareas.

Sus herramientas de organización son las mismas que una compañía ordinaria: programas de gestión de proyectos y de gestión de tiempo. “Las herramientas son las mismas que puede utilizar cualquier tipo de empresa. Anteriormente, yo estaba en una compañía de miles de trabajadores y muchas de las cosas las hacíamos por correo, porque tú no estás sentada frente a todas esas personas. Es más, la gran parte del equipo que yo gestionaba estaba en Colombia. Entonces ¿cuál es la diferencia?”, sentencia Valen Correa, que actualmente gestiona su agencia con un equipo 100% remoto.