Carla Suárez: "La exigencia que le he puesto a Venus Williams ha sido mínima"

La tenista grancanaria Carla Suárez, que se despidió este viernes de Indian Wells al caer derrotada frente a Venus Williams por 6-3 y 6-2 en cuartos de final, reconoció que "la exigencia" que presentó a la estadounidense fue "mínima".



"Ha sido un partido incómodo", reconoció la canaria en el "lounge" para jugadores del interior de la pista central del torneo californiano. "No me he podido soltar en ningún momento. No he podido disfrutar. Incluso en el segundo set, aún con opciones, no me veía suelta", declaró.



"Es de esos días que las cosas no salen. Estás un poco más apática, te cuesta más... Sabes lo que tienes que hacer y qué cambiar, pero ahí adentro a veces es complicado: se agota el tiempo, hay un marcador y no es fácil... Ella ha estado muy cómoda. La exigencia que le he puesto ha sido mínima. Me faltó intensidad", declaró.



Eso sí, se marcha del campeonato con una victoria de gran calidad en su expediente, ante la ucraniana Elina Svitolina, número cuatro del mundo.



"Hacía tiempo que esperaba una victoria así", confesó.



"Sé que el nivel tenístico lo tengo y que físicamente estoy bien, pero a veces el tenis se decide por pequeños detalles. Las jugadoras del Top 10 pasan por muchas situaciones de estrés porque pasan por más partidos y están más preparadas. En los partidos donde la cosa está igualada hay que dar un plus, y vamos por buen camino", señaló.



Tras un mal año en 2017 donde quedó por debajo del Top 40 por una lesión, Suárez está en clara línea ascendente.



"Tengo ganas de seguir mejorando y sé lo que hay que hacer para estar en el Top 10. Ojalá lo pueda conseguir", concedió la número 27 del mundo, quien prefiere no establecer un listón a cuál puede ser su cima.



"Tengo objetivos claros, muy grandes y difíciles de alcanzar, pero soy optimista. Llevo muchos años y estoy jugando los mejores torneos del mundo. Te motivas por esos objetivos difíciles, pero volver al Top 10 es importante para mí", indicó.



La canaria buscaba hoy las primeras semifinales de su carrera sobre la pista de Indian Wells, pero se marcha del desierto californiano igualando su mejor resultado en el torneo.



El registro entre Suárez y Williams se queda con una marca de 6-3 a favor de la estadounidense, que se ha hecho con los últimos cuatro duelos.