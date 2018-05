Miles de manifestantes reivindican en Canarias unas pensiones dignas, mejoras laborales e igualdad de oportunidades

Miles de personas han salido a las calles en las dos capitales de Canarias a favor de unas pensiones y salarios dignos en la movilización convocada por los sindicatos con motivo del Primero de mayo.



La manifestación ha arrancado pasadas las 11:00 horas en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, donde acudieron unas 2.000 personas, con la pancarta Unidad sindical por los derechos laborales 1 de mayo y pensiones dignas 1 de mayo, firmada por CCOO, UGT, CSIF, IC, USO y Sindicalistas de Base.



En el parque de Santa Telmo de Las Palmas de Gran Canaria comenzó a las 11:10 horas con una participación similar y en la pancarta principal se colocó el lema Primero de mayo unitario. Por la dignidad, los derechos y las pensiones y contra la precariedad y la pobreza, respaldada por CCOO, UGT, IC, SOC y Sindicalistas de Base.



Los manifestantes han comenzado el recorrido en las dos capitales no solo con carteles que exigían mejoras laborales, sino también con otros que reivindicaban igualdad entre hombres y mujeres, dignidad para los pensionistas y para las camareras de piso (que este lunes salieron insatisfechas de su reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo). De hecho, Las Kellys han sido las grandes protagonistas de los últimos meses al conseguir pasar de la invisibilidad a llegar a La Moncloa.



En la capital grancanaria también se han llevado pancartas que reclamaban desde un Sahara libre a la ilegalización de los paraísos fiscales.

Miles de personas se manifestaron por las calles de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Primero de Mayo. EFE/Elvira Urquijo A.





En declaraciones a los periodistas antes de iniciar la movilización en Tenerife, el secretario de UGT Canarias, Gustavo Santana, amenazó con una huelga general a final de año si no se cambian de forma radical las políticas del Gobierno central y se derogan las reformas laborales.



Santana afirmó que si no se empieza a crear empleo y éste es de calidad se "estaría abocado a una huelga general" que, a su juicio, debería de estar apoyada por todos los sindicatos, puesto que la unidad sindical "es la clave para recuperar derechos".



"Está creciendo la economía por encima del 3 %, sin embargo esa recuperación no está llegando al empleo, a los salarios ni a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", manifestó el dirigente de UGT.



Por su parte, el secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, ha dicho en la capital grancanaria que el mensaje de la sociedad en estos momentos es "claro" ante la pérdida de sus derechos, por lo que hay una "gran efervescencia social".



Asimismo, González ha avanzado que, si no hay una respuesta, un mayor diálogo de las patronales -para el que pidió la mediación del Gobierno central- se estará "en un escenario de movilizaciones durante este mismo año, sin descartar la huelga general".

"Este Primero de Mayo es el epílogo de un año en el que el objetivo es la recuperación de derechos que se han ido perdiendo en un escenario económico favorable, con una recuperación económica que no termina de llegar a las familias y con unas relaciones laborales que siguen estando en precario", subrayó el líder de CCOO en las islas.



A su juicio, en este momento de lo que se trata "es que haya una conciencia clara de que el mundo del trabajo reivindica participar también de la recuperación económica, con mejores salarios y una precariedad laboral a topes aceptables".



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presente en la manifestación de Tenerife, aseguró que los sindicatos tiene razones para pedir una huelga general, entre otros asuntos, por la desconsideración del Gobierno central hacia los pactos sociales y por cómo se les excluye de cualquier acuerdo de carácter social.



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante la manifestación del 1 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. EFE/ Ramón De La Rocha

José Luis Ábalos abogó por acabar con la reforma laboral porque, además de precarización y de explotación laboral ha llevado a que haya trabajadores en situación de pobreza.



Asimismo, pidió que se reponga la negociación laboral, que ha desarmado los intereses de los trabajadores, un pacto de salarios justos y pensiones dignas.



El responsable autonómico del CSIF, Cesar Martínez, destacó la necesidad de un sistema de pensiones "mucho más justo", de recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y de avanzar hacia la igualdad de género justa.



Reconoció también que la unidad sindical es muy importante porque la unión hace la fuerza y admitió que ve factible una huelga general de cara a final de año.



El portavoz de la Plataforma Defensa Pensiones en Gran Canaria, Blas Padilla, indicó que este Primero de Mayo "es combativo, unitario y revolucionario" y que en esta manifestación llama a la huelga general porque, sin ella, "no vamos a salir de la situación actual".



También opinó que el reciente acuerdo del Gobierno con el PNV de subir las pensiones de acuerdo al IPC "es solo un asunto electoralista".



"Nosotros no solo pedimos el incremento de las pensiones de acuerdo al IPC, sino un carta social que en Europa habla de un salario mínimo de 1.080 euros y ninguna pensión debería estar por debajo, y solo cuando hablen en esa sintonía lo estarán haciendo en nuestra onda", concluyó Padilla.