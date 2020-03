Once municipios podrán prorrogar un año la rehabilitación de 3.500 viviendas públicas

El Instituto Canario de la Vivienda ha enviado a once municipios isleños donde se ejecutan obras del Plan Estatal de Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016 las adendas que permitirán prorrogar un año la rehabilitación y renovación de más de 3.000 viviendas del parque público.



Se trata de una prórroga autorizada por el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Vivienda después de que así lo solicitara el Ejecutivo canario, ha explicado este miércoles en un comunicado el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis.



En total, las beneficiadas por esta prórroga serán 23 áreas de rehabilitación y regeneración urbana que están en marcha en el Archipiélago, precisa la nota.



Esta operación, que habrán de firmar, además de estos once ayuntamientos, los cabildos implicados y el propio Gobierno de Canarias, garantiza a las administraciones municipales seguir disponiendo de los fondos ya aportados por el Estado y por el Ejecutivo regional para acabar las obras que aún no se han concluido.



En este plan estatal, que se financia con aportaciones de varias administraciones, el Ejecutivo canario ha invertido 13.968.969,85 euros en los últimos años, el 30 % de los fondos, con el propósito de fomentar la actualización del parque público de vivienda de la región.

Los municipios que se beneficiarán de esta prórroga de un año para finalizar sus proyectos de rehabilitación son los siguientes: - En el municipio de Santa Cruz de Tenerife se prorrogan los ARRU del barrio de la Salud II, la Victoria II, Miramar III, Santa María del Mar III, García Escámez y Nuestra Señora de la Candelaria.



- En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el ARRU de La Vega de San José.



- En el municipio de Santa Cruz de La Palma, el ARRU de Urbanización de Benahoare.



- En el municipio de San Cristóbal de La Laguna, los ARRU de Princesa Yballa-La Florida, Francisco Javier Centurión, El Cardonal, El Cardonal II, La Verdellada IV y La Verdellada V.



- En el municipio de Telde, los ARRU de Valle Jinamar y Valle Jinamar II.



- En el municipio de Candelaria, el ARRU de Antón Guanche.



- En el municipio de El Tanque, el ARRU de El Lance.



- En el municipio de Vallehermoso, el ARRU de Casco histórico de Vallehermoso.



- En el municipio de Santa María de Guía, el ARRU de La Atalaya-Becerril.ZA



- En el municipio de Gáldar, el ARRU de La Montaña.



- En el municipio de Mogán, el ARRU de Caso Antiguo Los Riscos.