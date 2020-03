Propietarios ofrecen 100 viviendas de alquiler vacacional para el descanso de sanitarios y fuerzas de seguridad

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ha puesto a disposición de la Consejería de Turismo del Gobierno canario más de 100 viviendas vacacionales para atender la demanda de sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, pero lamenta que no se utilicen.



ASCAV "observa con estupor la poca predisposición y agilidad burocrática y administrativa para ofrecer dichas viviendas", pues hace tres días que se dispone del listado con las más de 100 viviendas y aún no han llegado a las manos de los que más las necesitan, según asegura en un comunicado.



La asociación asegura que los alojamientos cumplen los requisitos de legalidad y están debidamente inscritas en los Cabildos. "Se ha facilitado para poderlas ocupar con la mayor brevedad posible, con el fin de que sanitarios y fuerzas de seguridad puedan descansar sin poner en peligro de infección a sus familias", explica.



Pero "los técnicos las tienen estancadas en sus escritorios solicitando cambios en los listados y que se envíen primero a los Cabildos para que sean los mismos los que se las faciliten a Turismo", según ASCAV.



Los propietarios respondieron y ofrecieron sus viviendas "a precios absolutamente simbólicos como por ejemplo un edificio de 10 viviendas vacacionales a 150 euros al mes para poder cubrir los gastos corrientes, pero la administración no está respondiendo con la misma actitud y diligencia", lamenta ASCAV.