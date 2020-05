Fernando Simón, sobre el vuelo a Gran Canaria que iba lleno: "Las medidas de seguridad se deben mantener en todas partes"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha instado este lunes a mantener las medidas de seguridad en todas partes, incluidos los aviones, y ha alertado de un mayor posible impacto si no se cumplen en zonas turísticas como Canarias y Baleares que en otras de España.



Simón se ha pronunciado durante su rueda de prensa diaria sobre la polémica que ha generado un vuelo de Iberia Express de este domingo entre Madrid y Gran Canaria, con la cabina casi al completo, sin dejar una butaca de separación entre viajeros. Aunque ha reconocido no tener información concreta sobre dicho vuelo, ha recordado que hay instrucciones de lo que se debe hacer en los aviones ante la pandemia.



"Las medidas de seguridad se deben mantener en todas partes, hay instrucciones de cómo se deben hacer en los aviones y, desde luego, en las zonas más turísticas de nuestro país como Canarias y Baleares, al margen de otras, el impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones será mayor que en otras zonas de España".



Ha comentado que la mayoría de las compañías están proveyendo de mascarillas a todos los viajeros que entran en los aviones o se les exige, tal y como dice la orden del Ministerio de Transportes y Movilidad de que en todo transporte publico se deben utilizar.



Simón ha recalcado que "el riesgo real tenemos que minimizarlo y mantener las medidas control".



Sobre si el citado vuelo ha supuesto un riesgo para sus pasajeros en el caso de que uno estuviera infectado o no, habría que ver de dónde viene el avión, qué incidencia de la pandemia hay en el punto de origen de los países de los pasajeros y el riesgo de exposición que han podido tener.



"Es difícil de valorar con la información que tengo, que es ninguna", ha insistido.



Simón ha distinguido entre lo que se tiene que hacer para eliminar riesgos y evaluar puntualmente una situación muy concreta, que requiere conocer más en detalla la situación, ha añadido.