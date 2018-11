Un paciente de Urgencias del Negrín espera más de 24 horas a que una ambulancia lo lleve de vuelta a su domicilio en Tejeda

Un paciente estuvo desde el miércoles de madrugada, cuando le dieron en alta en el servicio de Urgencias del Negrín, hasta la mañana de este jueves esperando a que una ambulancia de transporte no urgente le llevará de vuelta a su domicilio en el municipio de Tejeda. 30 horas, aproximadamente, en la zona de exploración. 30 horas en un ir y venir de personas enfermas y personal sanitario, sufriendo las consecuencias de un área colapsada para subir a un vehículo y, finalmente, afrontar más de una hora de trayecto para llegar a su casa.

Un tuit en el perfil de @UrgNegrínTrabaj fue quien hizo pública la situación de esta persona, que, por la información ofrecida por trabajadores del Hospital Doctor Negrín, es de avanzada edad y se encuentra en situación de incapacidad. “A las tres de la mañana el paciente llevaba 24 horas en el área, se llamó a la Mesa de Transporte y nos dijeron que vendrían a buscarlo a partir de las siete. A las ocho la persona aún no se había marchado”, cuenta un profesional sanitario del hospital. “Esto siempre pasa con pacientes de La Aldea, Tejeda u otros municipios alejados”, asegura.

Es conocida la situación que se vive en las áreas de Urgencias de los hospitales canarios. Los pasillos se convierten cada día en un hervidero de gente que tiene que sortear camillas con pacientes; familiares que entran y salen para pedir explicaciones al personal sanitario y pacientes que a la patología que sufren tienen que sumarle la incomodidad de unos servicios desbordados. Pero esto no es todo. Hay unas personas, de las que nadie se acuerda. Las que han recibido el alta y tienen que seguir viviendo la misma situación, no solo en Urgencias, sino también en la zona de hospitalización.

La mayoría de estos casos se da con pacientes que viven en los municipios más alejados de la isla y que por su patología no pueden volver a su domicilio en un coche particular. Vecinos y vecinas de Tejeda, Artenara o La Aldea de San Nicolás conocen muy bien lo que es pasar horas y horas esperando a que alguien se acuerde de ellos para llevarlos de vuelta a casa. La excusa no suele variar: no hay recursos, no hay dotaciones debido a los recortes y hay que centrarse en aligerar los servicios más próximos. “Llame a la Mesa de Transporte y ponga una reclamación”, es la respuesta que suelen recibir los familiares cuando piden explicaciones.

Aunque a las 11 de esta mañana fuentes hospitalarias aseguraron a este periódico que el paciente se había marchado desde primera hora, varios profesionales del área de Urgencias aseguran que a las ocho aún no se sabía nada del vehículo que tenía que trasladarlo.

A todo esto, el pasado mes de marzo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias aseguró que en abril sacaría a concurso la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma. A un mes para que acabe 2018 aún no hay concurso y el transporte sanitario en las islas continúa dando quebraderos de cabeza a trabajadores del Servicio Canario de Salud y pacientes.