Activistas antifascistas conmemoran el 87 aniversario del asesinato de Lorca en la lona de las obras del Gobierno Militar de Las Palmas

En el 87 aniversario del asesinato del poeta Federico García Lorca, y en el “Día Internacional de la Insurgencia Cultural”, un grupo de activistas antifascistas han realizado una acción de reivindicación en Las Palmas de Gran Canaria con una pintada en la lona de las obras del Gobierno Militar, desde donde salió el dictador Franco para dar el golpe de estado en 1936. Junto a los colores de la bandera republicana se puede leer: “Lorca, 87 años asesinado por el franquismo”.

En la mañana de este viernes, los operarios retiraron la parte de la lona utilizada para el mensaje.

Federico García Lorca fue asesinado por la dictadura franquista a los 38 años en Granada el 18 de agosto de 1936. El poeta se había refugiado en casa de Luis Rosales, una familia conservadora de derechas, pero una denuncia hizo que fueran a capturarle policías y soldados armados. Le sacaron a la fuerza, le tuvieron encerrado, interrogándole y vejándole por “rojo, masón y homosexual”. Finalmente junto con otros detenidos fue fusilado. Su legado poético y su nombre están vinculados a la lucha antifascista y memoria democrática en todo el mundo.

