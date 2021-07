Oposiciones de Educación: guía y plazos para solicitar destino en Canarias

Días de constantes llamadas a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, de trámites, de formularios que rellenar y de plazos. El servicio de atención se colapsa esta semana después de que fueran publicadas las puntuaciones de las pruebas del proceso de oposiciones del profesorado de Educación Secundaria, Escuelas de Idiomas y Bachillerato. Son muchas las dudas administrativas que surgen en este proceso en el que se presentaron más de 17.000 personas. Actualmente, se está produciendo el cotejo de los méritos aportados después de la publicación de las calificaciones y ya se ha abierto el plazo para la adjudicación de destinos para quienes han aprobado la oposición. El límite para solicitarlo expira el próximo 25 de julio.

Para solicitar estos destinos se debe cumplimentar la solicitud de centros con un registro electrónico, que no es necesario presentar en las oficinas de registro. Además, “Únicamente obtendrán destino provisional para el curso 2021/2022, los aspirantes que resulten seleccionados para realizar la fase de prácticas”. Desde la Consejería de Educación han señalado a este medio que se prevé publicar la adjudicación provisional de destinos (que incluye a funcionarios en prácticas y a interinos) a finales de este mes; entre el 28 y 30 de julio y el listado definitivo la primera semana de agosto, entre el día 4 y el 6.

El último de los trámites publicados en la web de la Consejería de Educación y que está causando dudas es el de la evaluación médica que tienen que pasar las personas aspirantes seleccionadas. El plazo para la presentación de la solicitud de dicha valoración será de 5 días naturales desde la publicación de la propuesta de aspirantes seleccionados. En el documento publicado este mismo miércoles en la web oficial, se recoge que la tramitación de este procedimiento “no requerirá la presentación de las personas aspirantes ante la Inspección Médica. De precisarse la ampliación de la información médica aportada, ésta será requerida al correo electrónico que se habrá facilitado por las personas interesadas”.

Los aspirantes propuestos como seleccionados tienen además un período de 20 días desde la publicación de esa propuesta por los tribunales. Entre esos documentos se encuentra la acreditación del cumplimiento de los requisitos de titulación, la acreditación del requisito de cualificación pedagógica y didáctica, el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que acredite expresamente que no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual o la declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni de hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas. También la declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los motivos de incompatibilidad, el DNI o la acreditación de la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas docentes.

El proceso selectivo se celebró el pasado 19 de junio. En total, la Dirección General de Personal admitió 19.783 de las 21.261 solicitudes recibidas para participar en el procedimiento con el que se pretende cubrir un total de 1.377 plazas para centros educativos públicos no universitarios. Finalmente, fueron 17.590 personas a la primera de las pruebas.