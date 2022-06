El sindicato ANPE pide una reunión al presidente del Gobierno para abordar las “lagunas” en la estabilización de interinos

ANPE Canarias ha registrado la solicitud de una reunión urgente con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, para abordar las “lagunas” del nuevo sistema de estabilización de interinos en el sistema educativo.

En este sentido, la organización ha advertido de que, una vez aprobado el Real Decreto 270/2022, comienza la parte “más compleja”, que es la de “garantizar que este mecanismo se adapte a las especificidades del empleo público docente y permita a las personas afectadas concurrir al procedimiento con las máximas garantías y optar a estabilizarse” en el territorio en el que prestan servicios.

Añade que si bien ANPE “no” fue una de las organizaciones firmantes del acuerdo a nivel nacional para reducir la interinidad al 8%, sí que “es consciente” de que el problema de la precariedad laboral en la Administración “debe resolverse con urgencia” y este sistema “debería ayudar a ello”, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Actualmente, en Canarias, la interinidad del sistema público educativo “supera ampliamente el 40% en muchas especialidades”, un porcentaje que “genera inestabilidad” entre los profesionales y afecta a la calidad de la enseñanza pública.

Por ello, ha subrayado que para que el Real Decreto aprobado logre los objetivos con los que nació “debe llevar aparejado un desarrollo reglamentario que atienda a las especificidades propias del sistema educativo, que no son equiparables” a las de otras administraciones públicas, ya que la norma entienden que fue diseñada para empleados que están en “una situación administrativa diferente”.

“Cuando un empleado público en situación de interinidad en un ayuntamiento o en un cabildo opte a estabilizarse a través de este procedimiento, concurrirá a una plaza concreta. Esta situación no se da en la enseñanza pública. En el sistema público educativo no se opta a una plaza determinada, se participa para ser funcionario de carrera del Estado. La obtención de la plaza se consigue en un procedimiento posterior. Esto significa que, si no se adapta la normativa, podrá producirse una movilidad excesiva entre autonomías y no conseguiremos que se estabilice a los interinos de cada territorio”, ha asegurado el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo.

Así, desde el sindicato se ha considerado que los procedimientos a desarrollar “deben consensuarse entre todas” las autonomías y tienen que “ir encaminados a promover la estabilización de los interinos en la comunidad en la que prestan servicios”. Está previsto que este procedimiento se inicie en los próximos meses, por ello desde ANPE se solicita con “urgencia” la reunión con Torres para pedirle su apoyo y mediación para lograr los objetivos planteados.

Canarias ofertará 4.333 plazas en el sistema de concurso que se iniciará antes de que acabe este año y el sindicato considera que este volumen de plazas -consecuencia de no haber convocado oposiciones durante los años inmediatamente posteriores a la crisis de 2008-2010- puede “provocar un efecto llamada y dejar al margen a muchos” docentes canarios que “llevan muchos años dando lo mejor de sí mismos en el aula”.

Asimismo, pide un procedimiento “transparente” y que garantice la coordinación entre comunidades por parte del Ministerio, ya que si no es así “se podría politizar”.

El sindicato también ha solicitado reuniones con todos los grupos parlamentarios y hace un llamamiento público al resto de sindicatos a unirse a esta reivindicación porque, dijo, es la “mejor forma de conseguir objetivos para el profesorado”.