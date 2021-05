La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair y pilotos acogen favorablemente la aprobación del dictamen

Tanto la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair como el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) han acogido de manera favorable la aprobación este jueves del dictamen de la Comisión de Investigación del accidente por el Pleno del Congreso de los Diputados.

La presidenta de la Asociación, Pilar Vera, ha señalado en rueda de prensa que esta comisión de investigación "será histórica", porque "por primera vez en la democracia va a más allá de una pila de folios que no dicen nada".

Además, Vera ha agradecido a la presidenta de la Comisión, la diputada de Unidas Podemos Meri Pita, su "valentía" y por la "demostración de que las creencias no solo se respetan si se cumplen".

Por su parte, Copac ha aplaudido el dictamen y reconoce y valora especialmente "el empeño y esfuerzo de la Asociación de víctimas AVJK5022 y de su presidenta para lograr que esta comisión saliera adelante hasta llegar a la votación celebrada hoy".

Copac comparte la recomendación emitida en el dictamen de crear un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples, una petición que viene trasladando a las autoridades y grupos parlamentarios desde hace años.

Asimismo, el colegio profesional ha agradecido el trabajo realizado por todos los diputados que han participado en la Comisión de Investigación y ha manifestado su deseo de que las conclusiones y recomendaciones de su dictamen contribuyan a "esclarecer las causas que provocaron la tragedia del JK5022 y a reforzar la seguridad aérea en beneficio de todos los usuarios del transporte aéreo".

El PSOE vota en contra

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair con 219 votos a favor, 121 votos en contra y con seis abstenciones.

Con votos positivos del PP, Vox y Unidas Podemos, el Pleno ha rechazado el voto particular del PSOE al dictamen. Los socialistas decidieron emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos de este suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarios al derecho.

El dictamen, aprobado el pasado 22 abril por dicha comisión, responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez. Según el documento, el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

La presidenta de la comisión ha manifestado, durante su intervención en el Pleno, que la "conclusión clara es que el sistema falló, no solo el aciago día del accidente, sino de forma previa y posterior al mismo", por lo que "los encargados de establecer, de evaluar, comprobar y corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición", deben "asumir las responsabilidades que les corresponden" tanto políticas como públicas.

Pita ha añadido que los gobernantes tienen que "desplegar un cuidado formal y material como garantes de la ciudadanía", por lo que su responsabilidad "no es meramente formal". Así, ha defendido que la comisión "señala responsabilidades, no imputa delito porque no tiene competencias para hacerlo", añadiendo que "eso le corresponde a otro ámbito que, desde luego, no es el Legislativo".

En dicha comisión, aprobada el 6 de febrero de 2018 por el Pleno del Congreso de los Diputados, han comparecido un total de 48 comparecientes y se ha analizado documentación tanto pública como privada.

El documento recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac).

Entre ellos, se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.

El dictamen añade que, "más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales", en una democracia "debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan".