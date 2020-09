Aulas virtuales, más formación y dispositivos en un curso escolar que debe combatir las secuelas de la brecha social y digital

El desarrollo del nuevo curso escolar vendrá condicionado por la evolución de la pandemia. La presencialidad tendrá que combinarse con otros escenarios que baraja la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, como las clases digitales o la combinación de ambas según la situación de los centros educativos y el índice de contagios. Pero ¿están las familias y los docentes mejor preparados que durante el confinamiento? El director general de Ordenación, Innovación y Calidad, Gregorio Cabrera, afirma a Canarias Ahora que sí que existe un cambio a mejor, pero el inicio presencial del curso va a ser clave para detectar las dificultades que hayan podido tener los estudiantes y poner en marcha mecanismos. Educación maneja el dato de que un 10% del alumnado de las Islas presentó problemas para seguir las clases digitales durante el estado de alarma por distintos motivos, pero hay situaciones que aún se escapan. Por ello, la Consejería ha elaborado un plan de digitalización que asegura que contempla desde aulas virtuales hasta más dispositivos con conexión para poner a disposición del alumnado, así como formación para profesorado y familias.

Cabrera reconoce que los centros educativos están sobrecargados de tareas para la puesta a punto de este comienzo de curso el día 15, pero otra de las cuestiones que ha pedido la Consejería a colegios e institutos es que en estos días se detecte cuanto antes aquellas familias que en el caso de volver a un confinamiento requieran de la ayuda del Gobierno para hacer frente a este curso. Señala que hay hogares donde solo se contaba con un dispositivo o que debido a la crisis se han podido quedar sin conexión a Internet. No obstante, las dificultades que se dan no son solo de carácter técnico, también hay personas que han podido tener problemas para manejar esos recursos. Reducir la brecha digital, que también es consecuencia de la social, será uno de los principales objetivos.

¿Qué medidas integra el plan de digitalización?

Aulas virtuales al 100%. Gregorio Cabrera explica que este es uno de los retos y para ello se está cerrando el convenio con Google para que todos los centros educativos de Canarias “dispongan de G Suites que es una herramienta que permite utilizar aulas virtuales de manera directa”. El siguiente paso es cerrar otro acuerdo con Microsoft, empresa con la que ya se han iniciado las conversaciones. “Esperamos que en las próximas semanas siga la misma vía y los centros tengan sin ningún tipo de coste para ellos la herramienta de la que teníamos un mayor déficit que era la posibilidad de tener videoconferencias con todo nuestro alumnado”, asegura.

30.000 dispositivos. El director general de Ordenación explica que espera alcanzar esa cifra durante el curso de tabletas electrónicas y ordenadores para que los centros los pongan a disposición de las familias que los requieran, bien por falta de estos medios o por problemas de conexión a Internet. Si, según los cálculos iniciales de la Consejería, un 10% del alumnado quedó desconectado durante el último trimestre y en las Islas hay unos 300.000 escolares, supone una cifra de unos 30.000 estudiantes. Sin embargo, Cabrera expone como otro ejemplo de que no se conocen todas las situaciones el hecho de que durante el verano se prolongó la concesión de estos dispositivos a un municipio que lo requirió para un campamento digital y hubo un porcentaje pequeño de familias que entregaron dichos dispositivos sin estrenar. Por ello, remarca que hay que analizar todos los casos y situaciones y conocer cómo pueden ayudar y llegar a todas las personas para que todo el alumnado reciba una educación de calidad.

Plan de formación. Los tutoriales y cursos formativos para docentes que tengan que actualizar conocimientos será también una de las claves. En su mayoría tendrán que ser cursos digitales que contarán con tutores, ya que debido a la pandemia se minimizarán los cursos presenciales en este sentido. Cabrera subraya que incluso aquellas familias que lo deseen podrán participar de la formación adaptada a sus necesidades. Recuerda que existen cursos autodirigidos, a los que suelen acudir personas que ya tienen un cierto nivel y que después se especializan en ámbitos concretos, mientras que también los hay más pequeños para aprender a manejar un programa concreto.

Materiales educativos digitales propios. Esta es una meta que el director general cree que es “irrenunciable”. En esta iniciativa asegura que está trabajando todo un equipo; entre esas personas, "profesorado de aula que está ayudando a pilotar esos materiales". El objetivo es que los docentes dispongan de materiales con los que trabajar en esas tabletas. “Hay elementos que son más complejos unos que otros porque hay que digitalizar todas las programaciones y que no sea un simple traslado de textos a material visual sino que de verdad sea interactivo”. Se trata de una tarea que afirma que “no es nada sencilla”.

Cabrera remarca que “el profesorado que estaba trabajando ya en el pilotaje de estos materiales lo tuvo más fácil en el confinamiento que aquel otro que no estaba acostumbrado a ello; entonces ahora lo que estamos intentando es generalizarlo y es un reto que indudablemente no se consigue en semanas”. En este punto añade que “materiales hay muchos en el mercado, pero que de verdad estén contrastados y que atraigan el interés del alumnado no es tan sencillo”.

Tutorial para las familias. Este mismo viernes ha empezado a difundirse a través de las plataformas de la Consejería un tutorial. “Se ha hecho adaptando el protocolo de prevención con un lenguaje asequible y puede ser leído por las familias juntas”, apunta Cabrera. En él se explican qué elementos de seguridad pone el centro a su disposición y cuáles le toca a la familia controlar.

¿Qué papel jugará la TV Canaria?

La consejera de Educación, Manuela Armas, manifestó esta semana en el Parlamento de Canarias su intención de que la Televisión Canaria se convierta en una herramienta donde se apoye el sistema educativo. Sobre ello también se ha pronunciado el director general de Innovación, que afirma que lleva muchos años en Educación y siempre se ha tenido presente este objetivo: “Es cierto que la Consejera tiene entre sus objetivos acentuar esa colaboración; pero no es sencillo porque somos como dos mundos que no hemos terminado de encontrar el espacio común”, apunta. Durante el confinamiento, señala que el ente público solicitaba materiales ya empaquetados que pudieran difundir, pero las condiciones de ese momento no lo permitían. No obstante, se mantiene esperanzado de poder avanzar en ello en la situación actual.

Cabrera cree que en estos momentos el ente público puede realizar sobre todo un papel divulgativo, para lanzar mensajes y aprendizajes a las familias. Para conseguir que sea realmente un mecanismo educativo directo habría que “adaptarlo mucho” para que no sea la mera reproducción de una lección sino que de verdad se convierta en un espacio donde las familias puedan intervenir. “En ello estamos, pero no creo que vaya a dar unos resultados espectaculares en muy poco tiempo que se va a tardar”, matiza.

¿Se instalarán cámaras en clase?

Hay comunidades autónomas que han optado por instalar cámaras en el aula, de manera que la mitad del alumnado pueda acudir a clases presenciales y la otra mitad siga la lección conectada desde casa por videoconferencia. Se trata de un sistema que, aunque Canarias no lo ha descartado, no está trabajando en ello “como alternativa inmediata”, apunta Cabrera. Indica que muchos centros ya pueden utilizar este sistema al disponer de pantallas táctiles que permiten la interacción de un sector de la clase con el otro. Sin embargo, opina que no es nada sencillo para un docente impartir la clase de este modo, con un grupo en el aula y el otro cada persona en casa. “No es fácil de gestionar; cualquiera que haya estado con un grupo clase lo sabe”, recalca.