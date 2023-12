Baile de cifras en dependencia: hay menos solicitudes en espera en Canarias, pero se estanca el ritmo de las prestaciones

“El dato mata al relato”. Es la frase que han utilizado este miércoles tanto partidos que sustentan al Gobierno como el PSOE en el Parlamento de Canarias para analizar los datos de dependencia de la comunidad autónoma. La tendencia ha venido mejorando en los últimos años tras más de una década de desidia. Actualmente, la lista de espera de personas que pese a tener el derecho reconocido se sitúa en 5.747 personas, el mejor dato de los últimos años. En julio, al llegar el nuevo Gobierno esta cifra se situaba en 5.549; por lo que la tendencia de ir reduciéndose se ha mantenido.

La diputada del PSOE, Elena Máñez, sí ha destacado que el número de Programas de Atención Individualizada (PIA) concedidos se han ralentizado. Se trata de las prestaciones que se conceden según el grado otorgado a la persona dependiente. De hecho, la parlamentaria apuntó que de julio a noviembre de 2022 se gestionaron 3.902 PIAS pero de julio a noviembre de 2023; 1775. ¿Dónde está el triunfalismo? se preguntó en la Cámara Regional, para añadir que se ha producido un “parón en la gestión de la dependencia”.

Si se atiende a los datos del IMSERSO, el pasado año se produjo un incremento en el número de programas resueltos (en un 29,5%, con un total de 7.910) y este año (hasta noviembre) se ha producido un incremento del 19,3%, con 6.539 PIAS.

Candelaria Delgado señaló que ha crecido el número de solicitudes y que esto siempre supone un ensanche en la lista de espera; pues hay más solicitudes que antes pasaban desapercibidas al sistema que ahora están incorporadas. “Tenemos que grabarlas y empezar a tener los números reales para seguir mejorando”, dijo. La consejera también apuntó que nunca ha asegurado que todo lo realizado por la anterior Consejería de Derechos Sociales estaba mal, sino que “hay cuestiones que se hicieron mal”.

Si atendemos al número de solicitudes de prestación de dependencia, se refleja que en Canarias hay 62.675 a noviembre de 2023, de las que 46.090 tienen derecho a prestación y 40.343 con resoluciones de PIA.

La consejera incidió en que en cinco meses se han realizado “mil revisiones de grado” y afeó que antes no se hacían, que se ha reducido la lista de espera de 817 a 687 días y se han incrementado en un 11% las resoluciones. Así mismo, indicó que hay 6.000 dependientes con resoluciones de grado dictadas con Programa Individual de Atención (PIA), no efectivo porque faltaba por contratar el servicio de atención especializada.

Máñez incidió en que es importante grabar las solicitudes, pero sobre todo ve necesario hacer efectivo el derecho a la prestación, culminar los expedientes y dar las prestaciones.

Choque por el presupuesto

Durante el debate parlamentario de este miércoles, la diputada Natalia Santana, de Nueva Canarias, hizo hincapié en la reducción del presupuesto, algo en lo que también incidió la diputada Elena Máñez. Tanto las ONG, como el Observatorio de Servicios Sociales han reiterado que estos presupuestos perpetúan las desigualdades en las Islas. Ante ello, la consejera remarcó que “presupuestos, son todos: las cuentas propias del Gobierno de Canarias y las estatales”.

Santana incidió en que “los presupuestos astronómicos de su Gobierno no cumplen con ley de servicios sociales que exigen un aumento de 55 millones y ustedes apenas llegan a 33” y añadió que se han decorado los presupuestos y que se “esconde la cabeza para que no se vea que lo intención de este Gobierno es no cumplir con lo que manda la Ley”, dijo la diputada de NC.

Delgado afeó al PSOE que en la pasada legislatura “se dejó de responder a los recursos de alzada, al Diputado del Común y no se impulsó el plan de infraestructuras sociosanitarias” (que asegura que está empezando a valorar y tratar para saber el coste real de los servicios). “Tenemos que seguir mejorando, por supuesto”, destacó.

Medidas de mejora

Delgado insistió en que el número de valoradoras se ha incrementado 24 a 35 y en que se han registrado 6.844 solicitudes en lo que va de año frente a las 4.880 de todo 2022.

Así mismo, se ha formado a agentes del 012 para dar información y se están poniendo al día facturas y expedientes de solicitudes que asegura que no estaban grabados en el sistema.