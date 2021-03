La Cámara de Comercio de Gran Canaria elogia y apoya la iniciativa ‘Canarias Importa’ promovida por el Consejo Social de la ULPGC

El pleno de la Cámara de Comercio de Gran Canaria ha felicitado al Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) por las aportaciones de la iniciativa Canarias Importa, en concreto, por una propuesta que hace de un proyecto piloto basado en un turismo renovado e inteligente para las Islas y que cuenta con el apoyo de la entidad empresarial.

La felicitación se ha producido durante una reunión telemática a la que asistieron el presidente y el secretario del Consejo Social, Jesús León Lima y Miguel Ángel Acosta, que estuvieron acompañados por Francisco Rubio Royo, rector honorario de la ULPGC y coordinador de esta iniciativa, en la que han participado 10 expertos, junto a más de 50 colaboradores, con el objetivo de proponer acciones para diseñar un nuevo modelo de desarrollo transformador que sea capaz de diversificar la economía canaria en el nuevo horizonte de futuro que ha provocado la crisis sanitaria de la COVID-19.

Por parte de la Cámara de Comercio de Gran Canaria estuvieron presentes Santiago de Armas, presidente de la Comisión de Turismo; Pilar Alcaide, directora general; Luis Padrón, secretario general, y Anabel Rivero, directora del departamento de Turismo, además de otros miembros del pleno de esta entidad.

Santiago de Armas elogió las aportaciones de esta iniciativa y destacó que el Consejo Social de la ULPGC se haya convertido en colaborador de la entidad, a través del Grupo de Fondos Europeos, creado por la Cámara para coordinar la selección de proyectos que se presentarán, por parte de las empresas, a la convocatoria del programa Next Generation.

El presidente del Consejo Social, Jesús León Lima, tras agradecer la colaboración de la Cámara de Comercio y su implicación en dar a conocer las propuestas de Canarias Importa entre sus miembros, explicó que el Consejo Social no podía permanecer al margen de la crisis ocasionada por la pandemia y tenía que involucrarse para dar su opinión y poner el conocimiento académico de la Universidad al servicio de la sociedad. “El resultado ha sido un documento directriz con una mirada de largo alcance, basado en las sinergias de un ecosistema verde, azul y naranja, para aunar los sistemas económico, social y ecológico y que establece las bases para saber hacia dónde debe ir Canarias y cuál debe ser su futuro, y lo hace proponiendo un modelo transformador y estructural capaz de llevar a cabo la diversificación que necesita Canarias y de la que tantas veces hemos oído hablar”.

Refiriéndose al momento actual y a la llegada de los fondos europeos dijo que Canarias no puede perder esta oportunidad. “De nosotros depende que seamos locomotora o vagón de cola. Nuestro futuro no puede ser una extrapolación del pasado, el futuro ya es hoy, y no se inventa, se construye, nadie nos va a regalar nada”. Jesús León cerró su intervención haciendo un llamamiento a la sociedad civil, una de cuyas representaciones es la Cámara de Comercio de Gran Canaria, “para que cada vez tome más protagonismo en la toma de decisiones, porque si no, seguiremos anclados en el siglo pasado”.

Por su parte, Francisco Rubio Royo resumió los aspectos principales y las aportaciones de la iniciativa Canarias Importa para centrarse en el proyecto piloto basado en el turismo –renovado e inteligente- como elemento tractor y diversificador de la economía y en la utilización de los Fondos Europeos que deben orientarse a proyectos que impliquen transformaciones estructurales no coyunturales.

Rubio Royo señaló que las acciones propuestas por Canarias Importa son a largo, medio y corto plazo y que están encaminadas, a promover un proyecto tractor, para pasar a la acción de manera inmediata y comenzar a andar hacia el futuro, conseguir una transformación a partir de la renovación turística, impulsar el emprendimiento de ecosistemas humanos de I+D+I y ejercer la pedagogía y la comunicación con la ciudadanía.

En este sentido, explicó el alcance del proyecto Senior Resort Lab and School que actuará como factor de arrastre de otros sectores. El proyecto propone la creación de un micro destino senior de larga estancia que actúe como escuela y laboratorio y que sea una referencia mundial. Asociado al proyecto se implantaría la mayor red internacional de escuelas- universidad- empresas y un despliegue de sistemas de inteligencia I+D+i empresarial. “Se trata de que todo lo que hagamos sea exportable a otras partes del mundo porque Canarias podría ser referencia de ese cambio de turismo renovado e inteligente”. En el marco del proyecto se crearía también un laboratorio para liderar el futuro de los viajes, lo que implica el uso de tecnologías con aplicaciones de neurociencia y robótica.

Canarias Importa ha presupuestado este proyecto piloto en 90 millones de euros. Hasta el momento, esta iniciativa se ha presentado al Gobierno de Canarias y al Parlamento, a las Cámaras de Comercio de Lanzarote y Gran Canaria, a los Colegios Profesionales, a la Confederación Canaria de Empresarios y a las Sociedades Económicas de Tenerife y Gran Canaria. Esta última se ha integrado en el grupo de trabajo de Canarias Importa, en el apartado de conectividad aérea, tras proponer la incorporación de este tema al documento.

El proyecto piloto que cumple con los criterios para ser presentado a la convocatoria de los fondos Next Generation ha despertado el interés de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán, así como de numerosos empresas y centros científicos y tecnológicos, según ha explicado la Cámara de Comercio.