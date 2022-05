Casi cien crímenes machistas en Canarias desde 2003: las mayores de 65, las que más tardan en alertar de la violencia

Se llamaba Clotilde, tenía 82 años y era originaria de Pontevedra. Este miércoles fue asesinada presuntamente por su pareja, Ángel, de 83 años, en Los Cristianos, en Tenerife. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona ordenó este sábado su ingreso en prisión provisional y sin derecho a fianza. Al hombre se le imputa un delito continuado de malos tratos y otro de asesinato por las agravantes de alevosía, parentesco y de violencia de género, un tipo de violencia estructural que ha dejado en Canarias 99 mujeres asesinadas (según los datos del Instituto Canario de Igualdad, que contabiliza esta violencia más allá del ámbito de la pareja o expareja). El Ministerio de Igualdad mantiene la estadística de 74 asesinadas, aunque en unos meses se dispondrán de datos actualizados de todos los tipos de violencias machistas para cumplir así con el convenio de Estambul.

Uno de los primeros datos que dio a conocer la Delegación del Gobierno en Canarias es que no se tenía constancia de denuncias previas por violencia de género por parte de Clotilde. No obstante, ya la Macroencuesta de violencia sobre la mujer realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reflejó que las mujeres mayores de 65 años son precisamente las que más tiempo tardan en denunciar o solicitar ayuda. Mientras en el conjunto nacional la media es de ocho años y ocho meses, en el Archipiélago se tarda unos 11 años y nueve meses. El dato es más alarmante si se atiende a las edades de las víctimas. Así, en el caso de mayores de 65 años tardan más de 15 años en contar su situación. Esta semana, además, en Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 79 años asesinó presuntamente a su tía Angelines, que tenía 90. Se trata de un caso que se encuentra en investigación y que aún no se ha confirmado si se trata de un crimen machista.

Ampliar la protección a las víctimas y garantizar el apoyo institucional sin requerir denuncia es una de las medidas en las que ya se trabaja desde el Ministerio de Igualdad. Cualquier mujer que ha sufrido una agresión sexual o que es víctima de violencia de género tiene derecho a recibir asistencia psicológica o asesoramiento jurídico sin necesidad de presentar denuncia. El 016 ya atiende otras formas de violencias machistas y se avanza en la construcción de centros de crisis para que haya 24 horas personal especializado para atender a las mujeres que sufren esta violencia. En el reciente crimen machista de Arona, una de las hijas de Clotilde se encontraba en Canarias y otra se ha trasladado hasta esta comunidad, por lo que la directora del ICI, Kika Fumero, ha informado de que se ha activado la asistencia psicológica para ambas. Además, se está trabajando de forma coordinada con el área de Igualdad de Galicia.

No hay perfiles en la violencia de género

Una de las cuestiones que recordó la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, este viernes durante el minuto de silencio en Las Palmas de Gran Canaria es que no existe un perfil de agresores ni de víctimas ya que la causa es el machismo. “Pueden ser mayores, jóvenes, ricas, pobres, con estudios, con mayor vulnerabilidad, con discapacidad, migrantes..., el único factor de riesgo es el machismo y los hombres machistas”, dijo.

Si atendemos a los datos de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, 14 mujeres han sido asesinadas en 2022 en toda España por esta violencia, 1.144 desde que se tienen datos, desde 2013. La mayoría de los presuntos agresores son menores de 60 años y de nacionalidad española. Durante el pleno confinamiento de abril de 2020 también fue asesinada una mujer de 78 años en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, por su marido, de 63 años y con el que convivía.

Otras personas pueden dar la voz de alarma

La Delegación del Gobierno también confirmó que varias personas alertaron telefónicamente al 112, pero al llegar los efectivos al lugar del crimen nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer.

En abril, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SAMVV 1-1-2, financiado por el ICI, registró un 13% menos llamadas que en el mismo mes del año pasado, pero representó el número más alto de activaciones (149) en los dispositivos de emergencia que el ICI mantiene con los cabildos (DEMA) y también el número más elevado de mujeres, 33 con 10 hijos e hijas, que tuvieron que salir de su hogar para protegerse de su maltratador y recibir acogida de emergencia en estos dispositivos.

Durante el primer trimestre de este año, entre las llamadas al 112 por casos de violencia de género, en más de la mitad de las alertas se realizaron por parte de la afectada y un 24% eran personas que de manera accidental presenciaban o detectaban un caso de violencia de género en su entorno. Desde las instituciones insisten en que cualquier persona puede dar la voz de alarma.

Más condenas

El Instituto Canario de Igualdad también recuerda que, de acuerdo a los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2.641 hombres fueron condenados en Canarias en 2021 con sentencia firme por violencia de género. El número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 5,2% durante 2021 en Canarias y se registraron 1.825 víctimas. De este total, 23 eran menores de 18 años (3 casos más que en 2020). Canarias alcanza, según los datos del INE, una tasa de 1,8 por cada mil mujeres mayores de catorce años que han denunciado haber sufrido violencia machista (cuatro puntos más que la media estatal).

Durante este viernes se produjeron minutos de silencio por parte de las diferentes instituciones y este lunes está convocada una concentración de la red feminista de Gran Canaria en solidaridad por la última víctima de violencia machista en Canarias. “¡Por Clotilde, por todas las que la precedieron, porque no haya ni una más!, dice el lema de este homenaje que tendrá lugar a las 19.00 horas junto al parque de San Telmo.