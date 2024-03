La convocatoria para elegir a la dirección artística de Tenerife Espacio de las Artes, bajo sospecha por “irregularidades”

El proceso para elegir a la nueva dirección artística del centro cultural Tenerife Espacio de las Artes (TEA) se celebra bajo sospechas de “irregularidades”. Así lo advirtieron hace unos días cuatro asociaciones en una carta al consejero de Cultura de Tenerife, José Carlos Acha, en la que alertaban de que pesa más la valoración discrecional antes que la objetiva. El Cabildo, por su parte, asegura que el proceso se ajusta a la legalidad.

Las asociaciones firmantes son el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Unión_AC (Unión de Artistas Contemporáneos de España) y la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV). En la carta exponen que la convocatoria pretende “cubrir el expediente dotando una plaza vacante con personal funcionario mediante concurso discrecional de libre designación”.

Exponen que aunque se haga alusión a que la normativa plantea la austeridad, las retribuciones planteadas son “notoriamente más restringidas” que las que se procuran en puestos similares de alta dirección artística en entidades del sector. Consideran estos colectivos que esto puede “desincentivar” a candidaturas idóneas para la asunción de las altas responsabilidades y funciones que conlleva el puesto convocado.

“En esta línea deficitaria, no se precisa el dominio de ningún idioma extranjero”, pese a que normalmente se exige el inglés en convocatorias similares. Tampoco se valora que la licenciatura o la formación académica estén de algún modo conectadas u orientadas a los fines artísticos“.

Esa carta también hace mención a que la convocatoria no delimita la procedencia de los miembros de la comisión de valoración. “¿De dónde salen los cuatro vocales y quién asumirá la secretaría?”, exponen las asociaciones, que apuntan que “tampoco se indica cuándo se va a constituir y publicar el nombramiento de quienes la conformarán”.

Así mismo, reprochan que las bases infringen un “mandato legal de más alto rango” y que hace referencia a la Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres de 2007, pues no se tiene en cuenta la existencia de la brecha de género y que para ello debe haber una formación y un trabajo concreto en este sentido que ha de poder “exigirse” y “valorarse”. En este sentido, ponen como ejemplo que hay otras convocatorias que valoran la formación en igualdad de género como haber participado en estudios o investigaciones de género o haber participado en iniciativas encaminadas a favorecer la igualdad.

Por todas estas razones, las cuatro asociaciones solicitaron una “revisión” y “modificación” de la resolución de esta convocatoria. No obstante, este proceso selectivo está abierto hasta este miércoles día 20 de marzo.

Las dificultades para quien se haya formado en el extranjero

Aunque no se recoge en el escrito presentado por estas asociaciones, en la convocatoria aparece otro apartado llamativo, pues puede leerse que podrá participar cualquier persona española o de un estado de la UE, pero “también podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de españoles y de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes, los/las de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes”.

A las personas extranjeras se les hace muy complicado participar, lo que limita que una persona con experiencia en un centro cultural en el ámbito internacional pueda optar a esta plaza. En concreto, se expone que “los/as extranjeros/as extracomunitarios que residan legalmente en España conforme con las normas legalmente vigentes, sin perjuicio de que para su contratación deberán estar en posesión de la previa autorización administrativa para trabajar.

Los y las aspirantes “deberán tener un conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad”. Y además, si las titulaciones han sido obtenidas en el extranjero “se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación” o certificación que lo acredite. Cabe recordar en este punto que las convalidaciones tardan años en producirse en España.

El Cabildo defiende el proceso

Desde TEA Tenerife Espacio de las Artes, se ha aclarado que el proceso para la selección de la dirección artística “se ajusta a la normalidad procedimental para la cobertura de las altas direcciones del Cabildo de Tenerife”. Además, apunta que ha sido elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo y de TEA y se asimila en gran medida a otros procesos que se han llevado a cabo para la cobertura de otras altas direcciones de entidades artísticas de la corporación insular.

El Cabildo remarca que el procedimiento se fundamenta “en la motivación técnica y en la valoración del órgano de selección en base al currículum formativo, la trayectoria profesional y el contenido y defensa del proyecto artístico presentado tal y como se recoge en el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte”.

También insiste en que la convocatoria está basada en la transparencia y en la participación, “dado que las bases permiten la participación de representantes de instituciones culturales de la isla en la comisión de valoración, así como de observadores procedentes de organizaciones sectoriales especializadas”. Añade que, antes de la finalización del plazo de candidaturas, se publicará una resolución con la composición de los miembros del Órgano de Selección.