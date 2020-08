La crisis sanitaria alarga un mes la espera media en Canarias para ser operado

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el sistema sanitario. Según los datos publicados este viernes por la Consejería de Sanidad, la espera media para pasar por quirófano en Canarias subió en 30 días, de 133,1 en diciembre de 2019 a 163,4 días en julio. La demora en las operaciones alcanzaron máximos en mayo, con 175 días de media, y desde el fin del estado de alarma ha ido reduciéndose, una tendencia que la Consejería espera que se mantenga.

Los datos del primer semestre del año, como recoge el comunicado, "no son ajenos al efecto del estado de alarma por la COVID-19 en la reducción de la actividad asistencial, aunque esta no cesó en ningún momento en Canarias, dándose cobertura a los casos no demorables, a los oncológicos y a las urgencias".

Ahora la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continúa con la implementación de medidas para reorganizar y retomar la actividad asistencial hasta los niveles habituales, tanto en atención primaria como hospitalaria, siempre y cuando la situación epidemiológica por la COVID-19 lo permita. Asimismo, entre las acciones previstas para aliviar las listas de espera quirúrgicas, se planificarán horarios de tarde y se ampliará la cirugía ambulatoria. Además, se reforzará el acceso a pruebas diagnósticas en Atención Primaria y se apoyarán las actuaciones con la sanidad concertada.

El número total de pacientes en las listas de espera registra un descenso del 1,6% en los últimos seis meses, y se queda 25.460, 438 menos que en diciembre. Caen un 14,8% los pacientes en la lista de espera de menos de seis meses, pero la lista de espera de más de seis meses ha pasado de 5.906 a 8.067 pacientes.

40.000 intervenciones quirúrgicas en el primer semestre

En cuanto a la actividad quirúrgica, durante el primer semestre del año se realizaron 39.989 intervenciones, de las que 37.410 fueron en centros propios del Servicio Canario de la Salud y 2.579 en centros concertados. Así, entre marzo y mayo ser realizaron un total de 18.748 intervenciones, de las que 3.469 se efectuaron en abril, mes que registró el mayor descenso de actividad con respecto al mismo periodo del año anterior.

Lista de espera de consultas y pruebas diagnósticas

Aunque durante el estado de alarma tampoco cesó la actividad en las consultas externas de la Atención Especializada, su reducción se deja notar en la cifra total de cierre del semestre, en el que alcanzaron las 1.407.949 consultas. Este dato supone un 18,6% menos que en el mismo periodo de 2019, concentrándose los mayores descensos de actividad en los meses de abril y mayo.

En cuanto a la lista de espera de consultas especializadas, se contabilizan 95.548 pacientes, lo que supone una reducción de 45.838 con respecto a diciembre de 2019, un 32,4% menos. El descenso afecta a todos los centros hospitalarios y especialidades siendo, en este último caso, aquellas con un mayor número de pacientes las que registran la mayor reducción en términos absolutos.

Con carácter general, también se reducen las listas de espera de pruebas complementarias. En total, el número de pacientes pendientes de alguno de los estudios especializados de TAC, mamografía, ecografía, ecocardiograma, resonancia magnética, endoscopia o prueba de ergometría ha pasado de 24.929 en diciembre de 2019 a 23.967 en junio de este año.