Cruz Roja lanza una campaña para recaudar 5.000 juguetes para 2.500 niños en situación de vulnerabilidad en Canarias

Cruz Roja Canarias se ha sumado a la campaña nacional para tratar de conseguir 5.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán a principios de año a las familias de más de 2.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en las islas que no tienen garantizado su derecho al juego (a nivel nacional el objetivo es llegar a 70.000 menores).

Bajo el lema Sus derechos en juego, a lo que se le suma la iniciativa Apadrina una ilusión, empresas y personas particulares también podrán apadrinar las cartas de niños y niñas comprando los regalos que pidan en estas fechas.

El objetivo, detalla la organización en una nota, es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar ya que la crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña “cobra aún más importancia” para que niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.

La directora autonómica de Cruz Roja Juventud, Sheila Rodríguez, señala que un año más se el “último empujón” al proyecto del Juguete Educativo, un proyecto que, aunque está presente todo el año, “coge fuerza en estas fechas más sensibles, poniendo en relieve la necesidad de abordar el derecho al juego de la infancia para que ningún niño o niña se quede sin juguetes”.

Además, Cruz Roja Juventud insiste en la importancia del juego en el desarrollo de la infancia y por eso su acción en este proyecto “va más allá” e incluye un “profundo mensaje de trasfondo” con la idea de que los juguetes sean nuevos, no sexistas, no bélicos y educativos.

“Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad”, comenta Rodríguez.

Aparte de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 por importe de 3 euros, que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.