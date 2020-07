Despliegue policial en Canarias para vigilar que se usa la mascarilla y primeras sanciones por incumplir la norma

Canarias ha comenzado este sábado a intensificar la vigilancia para garantizar que se cumple con el uso obligatorio de la mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Así lo había advertido este viernes el Gobierno regional ante el aumento de casos que se han registrado y los brotes que están surgiendo en distintas comunidades autónomas y ha recordado que la sanción por incumplirlo son 100 euros.

La Policía Canaria en el municipio de Arona, por ejemplo, ha abierto este sábado cinco expedientes sancionadores. No obstante, en todo el Archipiélago son más las personas que se ponen la mascarilla que las que no lo hacen. Los agentes sí han podido constatar que existen propietarios y trabajadores en establecimientos que no portaban esta protección, que siempre es obligatoria en estos casos.

¿Cuándo es obligatoria la mascarilla?

El uso de mascarillas es obligatorio en los espacios cerrados de uso público y también en los abiertos, siempre que no se pueda guardar la distancia mínima interpersonal de al menos 1,5 metros, tal como se recoge en las recomendaciones de prevención establecidas en el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020. En espacios como centros comerciales, la mascarilla es obligatoria puesto que no es posible garantizar siempre esa distancia.

¿Quiénes la deben usar?

Esta medida de protección física frente a la COVID-19 afecta obligatoriamente a toda población mayor de seis años, salvo las situaciones exceptuadas por el Real Decreto ley 21/2020, como presentar algún tipo de enfermedad respiratoria, discapacidad o dependencia y el ejercicio del deporte individual al aire libre, entre otras.