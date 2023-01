Los centros educativos permanecerán abiertos el lunes pese al paro convocado en el transporte escolar

Las empresas de transporte escolar en las Islas han comunicado este sábado 7 de enero a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que mantendrán el paro anunciado para este lunes, 9 de enero. El departamento autonómico lamenta que pese a haber aceptado todas las demandas de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) estos mantengan su decisión de no prestar este servicio el día de la vuelta a clase tras las vacaciones, lo que afecta a unos 37.000 estudiantes.

Desde la Consejería recuerdan que el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros públicos suma más de 244.000 alumnos y alumnas.

Para solventar este problema, el equipo de gobierno de la Consejería asegura haber mantenido una comunicación directa estos días con la FET desde el anuncio de esta medida, que tuvo lugar el día 5 de enero. Sin embargo, se seguirán manteniendo conversaciones con las empresas de transporte para abordar este asunto.

Desde el área que dirige Manuela Armas explican que, al tratarse de un paro de la patronal y no de una huelga, no hay posibilidad de garantizar los servicios mínimos. Por el momento, el paro está previsto para una única jornada, la de este lunes. Por su parte, los centros educativos permanecerán abiertos para desarrollar su actividad habitual y este paro no afectará a otros servicios complementarios como el comedor.

''Cabe destacar que la deuda histórica adquirida por gobiernos anteriores que reivindican los transportistas es un compromiso asumido por la Consejería de Educación, cuyas cuantías quedan establecidas en el presupuesto de 2023 con un incremento de 9 millones de euros respecto al ejercicio anterior'', apuntan desde la Consejería.

En Canarias, en el presente curso escolar existen 1.486 rutas de transporte, lo que supone una inversión anual de más de 50 millones de euros para el Ejecutivo canario.