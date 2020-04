El decálogo de medidas económicas que propone el alumnado de la ULPGC para paliar la desigualdad de oportunidades

El alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se movilizó de forma masiva en redes sociales para exigir que se le tuviera en cuenta en la toma de decisiones, plantea una serie de medidas económicas y de docencia con el propósito de paliar la desigualdad de oportunidades y las distintas circunstancias que condicionan a cada estudiante universitario. Estas propuestas pasan por prorrogar el último pago de la matrícula o anularlo en el caso de los alumnos y alumnas más afectados, suspender la obligación de devolver la beca a quienes no hayan superado los requisitos académicos este curso y que estos no computen en la solicitud de la beca. El Consejo de Estudiantes también apela al Gobierno de Canarias para que aplique una excepción en los precios públicos de las segundas, terceras y cuartas matrículas de las asignaturas de este semestre, evitando que el próximo curso quienes no las hayan superado deban pagar más por ellas.

“Esta nueva situación ha generado una enorme preocupación para todo el estudiantado que atraviesa una realidad económica diferente a la de hace unas semanas”, subraya el Consejo que agradece algunas de las consideraciones tomadas por el Ejecutivo regional como aplazar hasta el 30 de abril el último pago de matrícula del curso 2019-2020. Sin embargo, “es insuficiente”, ya que necesitan más tiempo para que los estudiantes puedan “normalizar su situación económica y pagar”.

Ampliarlo hasta el mes de septiembre es “lo ideal”, apuntan, “teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades autónomas que más depende del turismo”, el sector que más se ha hundido ante la crisis sanitaria del coronavirus. En esta línea, los alumnos de la ULPGC perciben que las universidades públicas del Archipiélago están realizando un esfuerzo para que nadie tenga que abandonar sus estudios, una misión que, señalan, “debe corresponder al Gobierno de Canarias”.

Las clases presenciales han acabado este curso, por lo que el alumnado también ha querido plantear un grupo de medidas de docencia para que la enseñanza no pierda calidad. El protagonismo de las plataformas digitales es ineludible en este contexto, y los estudiantes piden que se les saque el máximo partido a través de audios, vídeos, videoconferencias y documentos escritos. “Pedimos al rector que se comprometa con nosotros y nosotras a expedientar a todo el profesorado que no cumpla con lo anterior”.

“Una vez más, esta situación pone de manifiesto la desigualdad de oportunidades”, reivindica el Consejo de Estudiantes, que insiste en que no todo el alumnado tiene buena conexión a internet en casa, ni los mismos recursos materiales, sin olvidar a quienes tienen algún tipo de discapacidad. “Sabemos que las universidades están buscando soluciones como el préstamo de portátiles o el registro de todas las personas perjudicadas”. Pero “no es suficiente”, así que piden a los cabildos insulares que se involucren en esta tarea convocando ayudas.

Evaluación continua

La forma y el momento en el que serán valuados es una de sus mayores preocupaciones, ya que lo consideran una prueba de fuego para mostrar en qué medida ha sido efectiva la nueva forma de enseñanza. Los criterios de evaluación deben cambiar de forma notable, al igual que lo ha hecho la docencia. Para el Consejo, la solución es la evaluación continua, aunque comprenden la realización de exámenes en determinadas asignaturas.

En cuanto a las fechas, el alumnado propone celebrar la convocatoria ordinaria a través del campus virtual en junio, con el propósito de que quienes no tengan recursos puedan acudir a las salas de informática de los centros a examinarse. Por su parte, la convocatoria extraordinaria proponen que sea en septiembre, también de forma telemática en el caso de las materias del segundo semestre y de manera presencial en las del primero.

En el caso de los estudiantes de último curso, han visto truncadas sus prácticas externas sin poder finalizarlas, por ello proponen darlas por superadas en aquellos casos en los que los estudiantes hubieran realizado al menos la mitad de ellas sin evaluación adicional, concluirlas de manera telemática cuando sea posible o en agosto en situaciones excepcionales. Para quienes están a punto de finalizar el grado o el máster, la presentación y entrega de los Trabajos de Fin de Grado o Máster que les permite obtener el título es otra de sus grandes preocupaciones. El alumnado propone a la ULPGC que cada centro decida si sus estudiantes quedan dispensados de presentarlos o si deben hacerlo por videoconferencia o de manera presencial “Somos partidarios de las presenciales, siempre que la situación lo permita”.

“El papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la universidad” debe ser tomado en cuenta en la toma de decisiones. Así, el Consejo de Estudiantes de la Educación Superior de Canarias ha lanzado un comunicado conjunto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para que se escuche al alumnado para implantar medidas en un área crucial en su futuro y en la que es el principal protagonista.