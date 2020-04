El alumnado de la ULPGC exige en las redes que se le tenga en cuenta para tomar decisiones: "Somos invisibles"

Algunas de las medidas que se barajan ante la crisis sanitaria según el estudiantado es que no titulen este curso quienes no hayan hecho el 50% de las prácticas externas. El centro académico defiende que "no hay ninguna decisión como tal"