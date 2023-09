Una escapada a Tenerife de la mano de César Sar

A las 09.55 horas de este sábado desembarcaba el pasaje del barco que salió a las 08.30 de Agaete hacia Santa Cruz de Tenerife. En él viajaba un grupo de 54 vecinos y vecinas de Teror que eran recibidos por el periodista César Sar, el creador de la serie de viajes El Turista, para mostrarles un “cachito” de su Isla, tras volver de dar su tercera vuelta al mundo. Una jornada de turismo, convivencia y gastronomía para disfrutar de diferentes espacios de la Isla.

La visita comenzó en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, donde recorrieron las principales calles y visitaron la Iglesia de la Concepción para disfrutar de su arquitectura. Allí 'El Turista' comenzó a contar anécdotas sobre sus innumerables viajes, en los que se ha encontrado lugares muy parecidos a las Islas, especialmente en los países del Sur de América, y donde ha recibido mucho cariño al decir que es canario.

Desde la Ciudad de Los Adelantados comenzó la ruta hacia el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. Tras pasar el mar de nubes que superaba los 1.500 metros de altitud, llegaron al espacio natural, para él uno de los más “espectaculares e increíbles” del mundo. Visitaron el Centro de Interpretación y conocieron algunos de los senderos con los que cuenta el parque para recorrerlo, sus plantas endémicas y las posibilidades que ofrece a todas las personas que lo visitan.

César contó numerosas historias bajo la atenta escucha de vecinos y vecinas, que le hacían preguntas sobre los diferentes países en los que ha estado. Recuerda cuando vio por primera vez el gofio fuera del Archipiélago, en Ecuador, y cuando se lo volvió a encontrar en Chile. “Me invitaron a comer harina maíz tostado y les dije esto es gofio”, contaba entre risas.

A través de sus experiencias trasladó a los y las terorenses a diferentes lugares del mundo con el objetivo de hacer un elemento aglutinador del planeta, e invitarles a que lo descubran sin menospreciar ni dejar de valorar las riquezas de las Islas, pues para él es uno de los sitios en los que mejor se vive en el mundo.

Como buen anfitrión y tinerfeño presumió de su “Islita” y de todas sus riquezas, como la posibilidad de estar bañándote en el mar y tocar la nieve en el mismo día en una determinada época del año, la buena gastronomía o todos sus espacios naturales. “Más del 80% de las personas que visitan a Canarias repiten, tenemos mucho que ofrecer”, señaló Sar.

Tras el almuerzo en un típico guachinche de La Orotava, donde aprovechó para hablar de la gastronomía de diferentes países y la propia de Tenerife, dieron un paseo por las calles de La Villa. La belleza y el cuidado de sus infraestructuras dejaron maravillado al grupo y conocieron un poco más de la cultura de este pueblo del norte de Tenerife, sus costumbres y tradiciones.

Una de las vecinas que asistió al viaje, Teresa, cuenta agradada que le fascinó la experiencia. “Se me fue el día volando, lo repetiría, la gente encantadora y a César, que lo sigo a través de las redes y en su serie, me encantó conocerlo personalmente”. Ángel es otro de los asistentes, quien destaca que fue “magnífico” vivir la “confraternización vecinal”. “Somos un grupo de diferentes edades en el que ha primado el buen rollo”.

La concejala de Turismo del Consistorio terorense, Laura Quintana, explica que la acción se realizó con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el próximo 27 de septiembre, y está encantada con el grupo de personas que se inscribieron. “La actividad se llenó sin saber a dónde les llevábamos y creemos que tenemos que seguir apostando por estas experiencias diferentes en las que convivimos, nos conocemos y salimos del día a día”, apunta. Para Quintana era importante contar con César Sar, pues como embajador de su Isla podría contarles algunas anécdotas y curiosidades, tanto de Tenerife como de otros países del mundo en los que ha estado.

Por su parte el técnico de Turismo del Ayuntamiento de Teror, Yeray González, resalta el buen comportamiento y encaje del grupo, que fluyó muy bien. “Hemos pasado un día estupendo y seguiremos haciendo este tipo de actividades, nos gustaría visitar otras Islas del Océano Atlántico e, incluso, queremos valorar la posibilidad de hacer alguna actividad en La Península”.

César Sar no podía negar la alegría al reencontrarse con los vecinos y vecinas de Teror, donde estuvo hace unos años haciendo un reportaje y se sintió como en casa. “Siento que me están devolviendo la visita y me lo he pasado en grande, la filosofía de este tipo de escapadas es vivir la experiencia, demostrar que los viajes no se miden en kilómetros sino en experiencias, contar historias, hablar de otros lugares del mundo… convivir”. Con muchas ganas de regresar a La Villa Mariana para disfrutar de sus paisajes, gastronomía y su gente, ‘El Turista’ se prepara para su próximo destino: Uzbekistán, donde se marchará a mediados del mes de octubre.