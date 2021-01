Gran Canaria cierra la isla y prohíbe las reuniones entre no convivientes mientras Tenerife alivia sus medidas

El Gobierno de Canarias ha anunciado este sábado que Tenerife pasa a nivel dos y Gran Canaria sube a nivel tres de alerta COVID debido a la situación epidemiológica que presenta cada una de estas islas. Las nuevas medidas de restricción empezarán a aplicarse a las 00.00 horas de este lunes. Estarán en vigor, en principio 14 días, aunque se revisarán. Gran Canaria queda así, al igual que Lanzarote, cerrada y solo se podrá viajar a estas islas si existe una justificación.

"En Tenerife, los indicadores a lo largo de la semana han confirmado que la evolución de los mismos tienen tendencia favorable por lo que a partir de las 00 horas del lunes pasará a alerta dos, se ha producido una notable mejoría en relación a la incidencia acumulada tanto en el conjunto de la población como en mayores de 65 años y pruebas diagnósticas. Todo ello posibilita el pase a alerta dos", ha afirmado el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo. De hecho, mientras que en Tenerife el 19 de diciembre la IA a 7 días alcanzó cifras de 136 casos/100.000 hab., actualmente se ha reducido a la mitad. Debido a esta favorable evolución, serán de aplicación en la isla de Tenerife las medidas preventivas del nivel 2, vigentes también en Fuerteventura.

En Gran Canaria, señaló que "la situación se asemeja a lo que fue Tenerife en diciembre, donde vimos una afectación generalizada de brotes muy pequeños pero muy dispersos y ese comportamiento es el que lleva a convenir que a partir de las 00.00 del lunes pase a alerta tres". La desfavorable evolución de la pandemia en la isla, que ha duplicado en 15 días la IA a 7 días, es lo que la obliga a aplicar medidas de prevención del máximo nivel (semáforo rojo) por 14 días.

En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro se aplican las medidas correspondientes al nivel de alarma 1, ya que constatan indicadores epidemiológicos más favorables.

¿Qué suponen los cambios para Gran Canaria?

Según el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias, en el nivel de alerta 3 se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas todos los días, excepto para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios en oficinas de farmacia; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios: asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia y cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia y cuidado de animales domésticos o en explotaciones ganaderas, entre otras.

La permanencia de personas tanto en espacios de uso público como privado cerrados o al aire libre quedará limitada a las personas convivientes, salvo en hostelería y restauración y respetando el número máximo de cuatro usuarios por mesa.

En hostelería, se mantiene el número de comensales por mesa en cuatro personas, el cierre al público antes de las 22.00 horas y la prohibición del servicio en las zonas interiores, salvo las de centros sanitarios, las de centros de trabajo para el consumo de su personal y las de alojamiento turístico para el uso exclusivo de huéspedes en régimen de alojamiento. Además, se permite el servicio de recogida de comidas y bebidas en el propio local y el envío a domicilio. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etc.

Los viajes de entrada y salida a la isla deberán estar debidamente justificados.

Los locales de actividad recreativa de juegos y apuestas permanecerán cerrados. También se prohíbe la práctica de actividad física y deportiva en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos. El ejercicio físico al aire libre puede llevarse a cabo individualmente y siempre que pueda mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente.

¿Qué cambios habrá en Tenerife?

En la isla se relajarán las medidas de restricción que le afectan desde el mes de diciembre. El toque de queda pasará de las 22.00 horas a las 23.00 horas, y hasta las 6.00 todos los días. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro, salvo en el caso de convivientes. Es decir, si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes este no excederá de cuatro personas.

Las terrazas, bares y cafeterías ya podrán abrir sus comedores interiores teniendo en cuenta que el número de comensales por mesa debe ser de cuatro y el cierre al público antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes o karaokes.

Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, se permite un número máximo de cuatro personas por grupo, incluido el monitor. Además, en espacios al aire libre no podrán practicarse deportes de equipo ni aquellas prácticas o ejercicios en los que no pueda garantizarse el mantenimiento de dicha distancia en todo momento. Para las actividades colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, se permite un número máximo de cuatro personas por grupo, incluido el monitor.

Transporte en ambos niveles

El decreto del Gobierno de Canarias establece que en el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables. Se recomienda aumentar la frecuencia de horarios del transporte público, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluye no comer ni beber y hacer un uso correcto de la mascarilla.

Casos este sábado

La decisión se toma en un día en el que Gran Canaria ha registrado 111 nuevos casos, y cuenta con 2.213 casos activos. Además, su incidencia a 14 días es de 159,42 contagios por 100.000 habitantes y en mayores de 65 años, esta incidencia es de 101,27 por cada 100.000 habitantes. Otro de los parámetros que Sanidad tiene en cuenta para cambiar de nivel es la Incidencia Acumulada a siete días y esta es de 98,56 por cada 100.000 habitantes y de 64,38 en el caso de mayores de 65 años.

Tenerife, por su parte, sumó este sábado 65 casos con un total de 14.733 acumulados y 4.852 casos activos. En cuanto a su incidencia acumulada a 14 días es de 122,35 y a siete días 56,11. Sobre esta incidencia en mayores de 65 años, sí que sigue siendo elevada, con 121,78 si se miden dos semanas y si se tienen en cuenta siete días es de 61,23.

Lanzarote es una isla que sigue al alza de casos, igual que Gran Canaria. Este sábado ha sumado 71 nuevos casos y cuenta con 2.432 acumulados y 757 activos epidemiológicamente. Fuerteventura por su parte tiene 1.234 casos acumulados con 11 casos más que la jornada anterior y 205 activos.