Así es la guía sobre educación afectivo sexual para familias criticada por el PP de La Laguna y defendida por docentes y expertas

Una guía de educación afectivo sexual enfocada a las familias ha sido objeto de polémica en el pleno de este jueves del Ayuntamiento de La Laguna. La concejala del PP Elsa María Ávila formuló una serie de preguntas por escrito sobre este documento y en su turno de palabra hizo referencia a que no se había separado por “horquilla” de edades, sino que hacía referencia a cero a 12 años, que no funcionaban varios códigos QR (aunque después corrigió y dijo que se trataba de uno) y se cuestionó por qué se había promocionado como “plural” “feminista” y “vital”, al tiempo que señaló otras guías que considera más completas. La concejala afeó en su segundo turno la política nacional que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno “de adoctrinamiento” con “barbaridades” como “que las niñas de 16 años puedan abortar” pero “necesitan autorización para hacerse un piercing”, dijo. También cuestionó el lema “sola y borracha, quiero volver a casa” (cantado en numerosas manifestaciones feministas y del 8M en referencia a que una mujer pueda volver a casa en esa situación igual que puede hacerlo un hombre sin ser cuestionada, pasar miedo o que esto sea objeto de cuestionamiento en caso de agresión sexual). La política hizo en este punto referencia a las adicciones, pero también criticó que se plantee en el ámbito estatal aplicar la perspectiva de género en las matemáticas.

La concejala de Igualdad de La Laguna, Idaira Afonso (Unidas se Puede) se mostró sorprendida por el planteamiento y las cuestiones que planteaba el PP, porque “sabía que detrás de su planteamiento no estaba la guía”, le afeó en referencia a que se preguntara por cuestiones como el aborto o ese lema feminista. “Nunca oímos que los chicos no pueden llegar solos y borrachos a casa”, destacó. En el documento registrado por el partido de derechas se encontraban cuestiones como: ¿Quién edita el libro? ¿Cuál es el importe? ¿En qué informes científicos se han basado? o si está basado en fundamentos básicos de la intervención familiar. Afonso destacó que estas preguntas no las planteó la concejala popular en la intervención pero que se había preparado datos como el número de ejemplares que se han editado, 2.000 de las que se han difundido 1.800 y detalló que se la han solicitado desde muchas comunidades autónomas, islas e incluso desde Portugal.

También remarcó que se financia con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género ya que trabajar en materia afectivo sexual previene las violencias machistas y por ello ha sido entregada en centros sanitarios, educativos, entidades que lo han solicitado… siempre recalcando que se trata de contenidos para las familias, como herramienta con la que pueden abordar esta temática con la infancia. “No entiendo el fondo de esta comparecencia”, insistió la concejala de Igualdad, que cree que “en el fondo hay otra cuestión de no compartir la educación afectivo sexual con mirada feminista y plural”, remarcó.

Una guía para las familias

La concejala del PP insistía en que “sabe leer” y que se trata de una guía para familias pero remarcó que era necesario precisar el tramo de edad, ya que de cero a 12 años es una horquilla muy amplia y subrayó que a su juicio debía dividirse en tramos como detallan organismos internacionales. No obstante, la guía (que puede consultarse en este enlace) insiste en que “el objetivo de acercar herramientas y recursos didácticos que faciliten a las familias el acompañamiento de la sexualidad en la infancia”. La idea es que cuenten con unas nociones básicas para cuando se enfrenten a los momentos de responder dudas y estén informados sobre qué es el género, la identidad de género, la orientación sexual… conceptos que muchas veces la sociedad confunde. Ha sido elaborada por expertas como Noemi Parra Abaúnza (doctora en Estudios de Género, trabajadora social, antropóloga y sexóloga) y Ana Laura Suárez Sánchez (trabajadora Social y Sexóloga).

Para Su Marrero Rodríguez, docente del CEIP Punta del Hidalgo, “la guía está muy completa” ya que en la educación afectivo sexual intervienen tres vertientes: la familia, la escuela y el alumnado. Por ello, ve fundamental que las familias estén informadas. Uno de los aspectos que destaca es que el documento permite acompañar a los menores “para que aprendan desde la conciencia, que el cuerpo es mío y de nadie más”. Aprenderlo desde edades tempranas es fundamental en la prevención de la violencia sexual. Además, cree que es importante que las familias cuenten con herramientas ahora que la información es más accesible en Internet y donde circula todo tipo de información.

La importancia de educar desde edades tempranas

Para la docente “si no educamos desde la temprana edad vamos a seguir en un paradigma heteronormativo y andocrentrico donde no se trata nada más que el placer del hombre y no el de la mujer”. Por ello, insiste en la necesidad de que las familias puedan aprender con herramientas como esta sobre la diversidad de cuerpos, de identidades y la forma de relacionarnos. Marrero remarca que si se trabaja desde edades tempranas la afectividad se puede romper el ciclo de la violencia de género, así como los discursos machistas y los estereotipos de género. En este sentido, recuerda que los centros educativos cada vez cuentan con más recursos en Canarias y menciona proyectos que tienen como objetivo de avanzar en la no discriminación y el respeto o el protocolo trans en Educación. Así mismo, recuerda que la educación afectivo sexual es parte del currículum y que no se puede mirar a otro lado. “No es adoctrinamiento, es currículum”.

Goretti Mesa es experta en Igualdad y maestra. De hecho, se dedica a la formación en Igualdad y ha estudiado la guía a fondo por lo que concluye que es “muy completa”, “muy trabajada”, “bien estructurada y práctica”. Por otro lado, destaca que está basada en el respeto y que es muy importante que las familias cuenten con herramientas para hablar a los menores de autoconocimiento, aceptación y gestión de emociones. “Eso está más que estudiado, no solo cuando en el contexto de sexualidad, sino cuando hablamos de gestión emocional, se evitan conflictos y problemas personales”, apunta. “La teoría de las inteligencias múltiples habla de que la gestión emocional es muy importante y una persona que sabe gestionar conflictos no tiene conductas agresivas, por ejemplo”, remarca.

Una guía que “se centra en lo fundamental”

La guía es muy sencilla, consta de 44 páginas en la que aborda conceptos puntuales y de manera genérica. “Se centra en lo fundamental”, destaca Mesa, que añade que la recomendará a su exalumnado de FP que ahora son padres. La docente lamenta que desde sectores de la derecha, extrema derecha y otros colectivos muchas veces “se hable de adoctrinamiento y chiringuitos” cuando se habla de la sexualidad desde un punto de vista “natural, normalizado, en positivo, no tabú, no desde el miedo o los mitos, no desde las marcas de género”, añade. Así mismo recuerda que la juventud y los niños van a aprender de sexualidad cada vez más pronto ya que tienen información en las redes y por ello hay que darles información que sea “veraz, contrastada, reflexionada y educativa”, para lo cual deben trabajar desde las familias y el ámbito educativo.

Mesa recuerda que los estereotipos de género no solo se reproducen en la pornografía, que también se consume a edades más tempranas, sino en las propias series de televisión más vistas, donde se puede apreciar muchas veces “cómo se reproduce el rol de la mujer como cuidadora y objeto sexual y si te vas también al uso del lenguaje cómo se sigue cosificando, hipersexualizando se perpetúa la violencia”. Por ello, defiende que “la educación afectivo sexual” se debe centrar en desmitificar la sexualidad y que herramientas como estas es necesario seguirlas potenciando y cree que el Ayuntamiento de La Laguna ha sido valiente “porque sabe que esto es conflictivo y lo ha sacado”.

El debate en el pleno de La Laguna este jueves a cuenta de esta guía se produce después de que se hayan producido otros en todo el ámbito estatal. A finales del año pasado una de las guías publicadas en la web del Instituto Canario de Igualdad (ICI) en 2019 sobre derechos sexuales y reproductivos fue objeto de ataque por Vox en el Congreso en su alegato contra la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia. El documento fue realizado en el año 2018 y publicado en 2019 durante el mandato de Coalición Canaria, cuando Podemos aún no había llegado al poder en el Archipiélago. Además, pese a que la diputada de Vox remarca que está dirigido “a cualquier edad” es en realidad una de las guías dirigidas a mujeres jóvenes con el objetivo de prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y otras cuestiones en materia de educación sexual y salud.