Canarias se aproxima a su cuarta ola pese a las restricciones en las islas más pobladas

La cuarta ola en Canarias no se caracteriza, como las pasadas, por subidas de contagios explosivas. Sin embargo, y pese a que sus tres islas más pobladas llevan en el nivel 3 de alerta sanitaria desde hace casi un mes, la incidencia acumulada (IA) a 14 días en el Archipiélago lleva más de un mes sumida en un estancamiento que, en los últimos días, ha adoptado una clara tendencia ascendente.

El nivel de alerta 3 solía reducir los contagios de coronavirus en Canarias, pero ahora no lo está haciendo

Saber más

La IA a 14 días en Canarias se despidió de las buenas cifras el pasado mes de agosto, cuando se embarcó en una subida que culminaría en el peor dato pandémico de IA en este periodo de tiempo hasta el momento, 194,6 casos por cada 100.000 habitantes. Un mes antes, esa cifra era de 10,8. Canarias pasó la segunda ola, pero nunca volvió a los números que registraba antes del verano. Tampoco ha vuelto a bajar de los 60 casos por cada 100.000 personas.

En diciembre la tercera ola empezaba a calentar motores en las Islas, pero no fue hasta el primer mes de 2021 cuando llegó a su auge, alcanzando cifras bastante similares a las de la anterior. La región isleña también se recuperó de este nuevo golpe. Sin embargo, parece que no del todo.

A pesar de que la incidencia se fue recuperando de las salidas y las reuniones sociales propias de la Navidad, nunca llegó si quiera a las cifras de alivio de después de la segunda ola (octubre, noviembre). El número de incidencia más favorable de la última mejoría pandémica (finales de febrero, comienzos de marzo) es de 104 casos por cada 100.000 canarios, mientras que el del final de la segunda ola fue de 72 casos. Estos datos hacen que nazca la duda de si el empeoramiento por la Navidad se llegó a revertir del todo.

A pesar de que las islas más pobladas de Canarias se encuentran en nivel de alerta 3 (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) desde hace casi un mes, la incidencia de la comunidad parece no querer bajar sus cifras. Después de varias semanas de "estacionamiento", como lo describió el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, la IA a 14 días ha cogido una clara tendencia ascendente en los últimos días. Además, ha registrado durante varias semanas más de 200 contagios diarios durante repetidas ocasiones, convirtiéndose casi en un habitual.

Fuerteventura ha mostrado una nítida evolución favorable en las últimas semanas. Esta intranquilidad respecto a Tenerife y Gran Canaria no nace tanto por que la incidencia (IA) se haya disparado, sino debido a que en el nivel 3, un contexto sanitario de duras limitaciones a la movilidad, la tasa de contagios no termina de caer.

Evolución desigual en las CCAA

No obstante, el Archipiélago canario tampoco se encuentra en una situación tan desfavorable si se compara con la situación de otras comunidades de España. Como explica elDiario.es, lo cierto es que la pandemia nunca ha avanzado de manera homogénea en el país. Madrid ha encabezado siempre, en las tres olas, algunos de los peores datos, pero en verano fueron Aragón y Catalunya la avanzadilla de la segunda. En las últimas semanas no todas han seguido el mismo ritmo, y, por tanto, no todas comienzan la incipiente cuarta ola partiendo de la misma posición.

Canarias se encuentra entras las comunidades que menos contagios totales registra (49.557 desde que comenzó la pandemia). Su incidencia también es una de las más débiles del país, caracterizada precisamente por una tendencia estancada, que es, por contraste, lo que preocupa al Gobierno regional.