El inspector de Educación que fue investigado por proponer el tribunal que examinó a sus hijas supera el expediente disciplinario y es nombrado director general

El inspector Fidel Trujillo ha sido nombrado este jueves director general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en sustitución de Marisol Collado, cesada hace una semana. La decisión se ha tomado solo unos días después de que se resolviera el expediente abierto para dilucidar si debió abstenerse de formar parte de la comisión de coordinación de los tribunales de las oposiciones de Secundaria, en 2018, y Primaria, en 2019, pese a que sus hijas se presentaron a estos procesos. Las diligencias previas derivaron en una propuesta de apertura de expediente por una “infracción grave”, pero según ha confirmado la nueva consejera, Manuela Armas, se terminó cerrando dicho expediente al concluir que no se había producido tal infracción.

Armas ha subrayado que el instructor ha comprobado que tanto Trujillo como otros dos inspectores que fueron investigados declararon en su momento, y “así consta en acta” que tenían hijos o hijas que se presentaban a estos procesos. Pese a ello, la Dirección General de Personal de aquel momento no puso objeción en que fueran miembros de la comisión de tribunales ya que la norma lo que impide es que “formen parte del mismo tribunal que examina a sus familiares”. Por ello, ha insistido en que la instrucción da por cerrado el expediente ya que “no había en ningún momento causa de abstención”.

Las diligencias previas fueron abiertas por el equipo de la anterior Consejería de Educación en febrero de este año después de las preguntas realizadas por Canarias Ahora ante la coincidencia de apellidos en las actas de los procesos selectivos de 2018 y 2019 con al menos dos inspectores. Este periódico intentó entonces contactar a través de la Consejería con los dos inspectores con el fin de conocer su versión sobre los hechos. Sin embargo, desde Educación señalaron que estos funcionarios preferían no hacer declaraciones al respecto.

Días más tarde, este periódico preguntó por la coincidencia de apellidos entre un tercer inspector y otro de los aspirantes. Las diligencias previas abiertas a los tres funcionarios debían determinar si estos inspectores debieron abstenerse de formar parte de estas comisiones de coordinación, ya que designan presidentes de los tribunales. Y finalmente, han salvado dicho expediente al probarse que no incumplieron la norma.

La actual consejera insiste en que Fidel Trujillo es una persona en la que confía y en la que pensó para formar parte de su equipo desde antes de tener conocimiento de que se encontraban abiertas estas diligencias. Armas subraya que con este inspector había trabajado en su etapa de viceconsejera de Educación: “Fidel es una persona correcta y ha hecho lo que tenía que hacer, necesito gente bregada en el asunto , por su capacidad y honradez”.

A su juicio, no le parece “razonable” que se hayan abierto estas diligencias previas ya que la Dirección General de Personal conocía cómo es este proceso. No obstante, aclara que ha servido para “aclarar dudas” si las había e insiste en que se llegó al final del asunto. Armas señala además que no se trata de un caso aislado ya que en Educación no es raro que haya hijos o familiares directos que se presenten a las oposiciones y que esto se resuelve no formando parte del mismo tribunal que examina.

Al cuestionar sobre si este sistema debe cambiar ya que las comisiones de coordinación designan a los presidentes de distintos tribunales y que no parecía lo más adecuado, afirmó que puede parecerlo estéticamente, pero la ley es muy explícita y recoge aquellos supuestos en los que hay que abstenerse, y este no era uno de ellos.

El nombramiento de Fidel Trujillo es uno de los últimos que ha anunciado la Consejería de Educación, unos días después de que fuera cerrado su expediente. A él se suman otros nombramientos como el del sociólogo Saturnino Martínez como director general de la Agencia canaria de Calidad Educativa.