Un instituto y un centro de salud en Arguineguín, en riesgo por las obras inacabadas del aparcamiento

La empresa Keller Cimentaciones S.L., subcontratada por Oproler, entidad encargada de llevar a cabo las obras del aparcamiento de Arguineguín (Mogán), ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento del municipio grancanario un informe con los riesgos técnicos que una paralización prolongada de los trabajos podrían suponer para el entorno, en el que se ubican un instituto y un centro de salud.

En junio de 2018 Oproler ganó el concurso para llevar a cabo el proyecto, por un importe de 6,9 millones de euros. Sin embargo, solo tres meses después de haberse adjudicado, el Ayuntamiento de Mogán aprobó un incremento del presupuesto adjudicado, hasta los 10,2 millones de euros, después de que Oproler advirtiera de errores en el proyecton que ponían en duda su viabilidad económica y que afectaba a viviendas, a los usuarios del centro de salud y del IES Arguineguín.

Exacavación de la obra de aparcamiento de Arguineguín.

A pesar de las reiteradas denuncias de la oposición e, incluso, de las quejas de los vecinos, la modificación salió adelante gracias a los votos del partido gobernante, Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), la ausencia de dos concejales del PP, que ese día no acudieron al pleno, y el apoyo de William García, concejal no adscrito, quien no acudía a una sesión desde 2016.

Pero diez meses después, la entidad mercantil se declaró en quiebra al no poder hacer frente a las deudas, dejando los trabajos se encuentran paralizados.

Keller especifica que se encargó de los trabajos de contención con micropilotes con anclajes provisionales en el terreno. Se trata de unas estructuras de carácter provisional que se ejecutan para realizar con seguridad el vaciado de la tierra donde hay edificaciones próximas, pero la seguridad permanente corresponde al muro y la estructura propia de la obra.

Micropilotes con anclajes en la obra del aparcamiento de Arguineguín.

La empresa afirma que “por motivos ajenos no fue posible completar la totalidad de los trabajos previstos, ya que una pequeña zona situada entre el IES Arguineguín y el Centro de Salud no pudo ejecutarse por la presencia de una línea eléctrica enterrada que el contratista (Oproler) debía desviar previamente”.

Así, expone que los anclajes tienen una vida útil inferior a los dos años y el fallo de los mismos puede llevar a un colapso en la contención, “causando sin duda daños cuantiosos al entorno”. Además, en periodos de lluvia el agua que arrastra partículas del suelo entre los micropilotes podría alcanzar la superficie del terreno generando chimeneas o, “en el peor de los casos”, afectar a la seguridad de las edificaciones próximas.

La plataforma de empresas subcontratistas afectadas por el edificio de aparcamientos de Arguineguín critica la decisión tomada por el Ayuntamiento de Mogán: “desviar la deuda de los créditos a un concurso de acreedores”, en lugar de la cesión de la obra, una propuesta “despreciada” por el Consistorio. Por ello, han anunciado movilizaciones ante las dependencias municipales “en los próximos días”.